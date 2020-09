Különleges volt az idei első iskolai nap

Több tízezer baranyai diák számára kezdődött el ma reggel az új tanév. Van, ahol vidám, máshol könnyes volt a búcsú a szülőktől.

Majdnem fél év kihagyás után ültek most vissza a gyerekek az iskolapadba, ki jobban, ki kevésbé várta az iskolakezdést, s ezzel nem csupán a diákok, a szülők is hasonlóképpen voltak. Ma délelőtt a Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolájában az 1. b-be látogattunk el. Ottjártunkkor az elsősök Garamszegi Rita tanítónővel a fecskékről beszélgettek. Arról, hogy mit esznek ezek a madarak és hogy miért repülnek el ősszel Afrikába, majd a kisdiákok el is készítették saját füsti fecskéjüket papírból. A gyerekeken látszott, hogy érdekli őket a téma és élvezik a játszva tanulást.

Az interaktív tábla is tetszett nekik, egy cserfes kisfiú meg is kérdezte a tanítónőtől, hogy ugye ők is nyomkodhatják majd az eszközt?

A tanév bár hagyományosan indult, más mint az eddigiek. Például a legtöbb iskolában már reggel is csak az első osztályosok szülei mehettek be az épületbe.

Az Emmi a Nemzeti Nép­egészségügyi Központtal és az operatív törzzsel együttműködve részletes ajánlást, protokollt dolgozott ki, amelyet minden köznevelési intézmény vezetőjéhez eljuttatott. A javaslatok érintik a távolságtartást, a fertőtlenítést vagy az iskolába érkezés módját is. Ajánlások vannak arra, miként lehet elkerülni az iskolába érkezéskor a torlódást, így például azt, hogy több ajtón lehessen belépni az intézménybe.

A javaslatok között vannak még a tantermek nagyságára, a közösségi termek használatára, az iskolakezdésre, az étkeztetés megfelelő körülményeinek kialakítására vonatkozók. Az egyes intézmények az adottságaiknak megfelelően választhatják ki azokat az eljárásokat, szabályokat, amelyek biztosítani tudják a járvány megelőzését és esetenkénti előfordulásnál a gyermekek ellátását.

A gyermekek biztonságára a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság az idei tanévben is kiemelt figyelmet fordít, így szeptemberben – a napi oktatás kezdetének és befejezésének időszakában – a rendőrség és a polgárőrség azon általános iskolák környékén, ahol ez közlekedésbiztonsági szempontból indokolt, kiemelt rendőri jelenlétet biztosít.