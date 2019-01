Különlegességek is lesznek műsoron

A Táncsics Mihály Gimnázium sportcsarnokában tartja immár tizenötödik nagyszabású újévi koncertjét január 5-én 17 órai kezdettel a Siklósi Ifjúsági Koncertfúvószenekar.

A hangversenyre évről évre nagyobb igényt tartanak a helyi zeneszeretők, az előadásra mintegy fél éve készülnek már a fúvósok. A műsorban a klasszikusok mellett különleges számok is helyet kapnak, így például az Aladdin mese zenéjét, a Csillagok háborúja: Az ébredő Erő című film betétdalát is hallhatja majd a nagyérdemű. Az idei évben is Juhász Tibor, Kovács Zsolt és Vucseta László karnagyok vezénylik majd a zenekart.

A koncerten közreműködik Nárai Eszter énekes, Pécs Város Mazsorett Csoportja, és a Siklósi Zeneiskola Pöttöm Fúvószenekara is. A belépés a megszokottakhoz híven most is ingyenes lesz, azonban a hallgatóság támogatói jegy vásárlásával segíthetik az egyesület működését. A jeggyel rendelkezők közül sorsolnak is, a szerencsés koncertlátogató a zenekar költségén másodmagával részt vehet majd a fúvósok nyári adriai táborozásán.

