Küszöbön a digitális oktatási forradalom

Gyökeresen fogják átalakítani Európa felsőoktatását azok az egyetemi szövetségek, melyek kezdeti formálódása 2019 nyarán kezdődött.

Az Európai Bizottság november 7-én Brüsszelben hivatalosan is elindította az "Európai Egyetemek Szövetsége" elnevezésű új programját, melynek célkitűzése, hogy egy átjárhatóbb, globális értelemben is versenyképesebb felsőoktatási tér jöjjön létre Európa-szerte. Magyarországról a Pécsi Tudományegyetem az EDUC (European Digital UniverCity) konzorcium tagjaként a hattagú szövetség nemzetköziesítési és regionális kapcsolatfejlesztési munkaprogramját koordinálja.

Versenyképesebb európai felsőoktatást

A cél arra ösztönözni az Európai Unió egyetemeit, hogy közös képzési programokkal, oktatási és kutatási együttműködésekkel fokozzák az egyetemi hallgatók, oktatók és az adminisztrációban dolgozó munkatársak mobilitását. Az elképzelés ugyan nem újkeletű, azonban az új program segítségével lehetőség kínálkozik arra, hogy külön EU-s támogatásból az egyes szövetségi konzorciumokban működő partneregyetemek új oktatási módszertanokat fejlesszenek ki, virtuális campusokat hozzanak létre, online képzési formákba is bevonják az intézményeikben tanulókat, mindezekkel pedig fokozzák hazai és nemzetközi láthatóságukat, ismertségüket.

Más, mint az eddigiek

Nagyívű, kimondottan ambíciózus a program, és gyökeresen átalakítja majd az európai felsőoktatást: e tekintetben erőteljesebben formálja majd a világ és a kontinens jövőjét, mint a jelenleg futó programok. Az Európai Bizottság az első 3 éves pilot-jellegű időszaktól előremutató munkaprogramokat vár. A brüsszeli eseményen jelentették be, hogy az első pályázati fordulón nyertes eddigi 17 egyetemi szövetség számát – a november elején megjelent új pályázattal – további 24-gyel tervezik emelni 2020-tól.

Magyar szál, és a Pécsi Tudományegyetem

A Pécsi Tudományegyetem egyike annak az 5 magyar egyetemnek, amelyek rögtön az első pályázati felhívást követően egy "Európai Egyetemi Szövetség" tagjává válhattak. A november 7-i brüsszeli programindító konferenciát megelőzően, november 6-án késő estébe nyúló konzorciumi ülésen vett részt a Pécsi Tudományegyetem képviseletében Dr. Betlehem József stratégiai és kapcsolati rektorhelyettes és Dr. Tarrósy István, a pécsi pályázat szakmai megvalósításáért felelős Kapcsolati és Nemzetköziesítési Igazgatóság vezetője. Az EDUC szövetség tagjaként a Pécsi Tudományegyetem a nemzetköziesítési és regionális kapcsolat-fejlesztési munkaprogramot koordinálja, és a hattagú szövetség számára egy Nemzetköziesítési Stratégiai Keretet fog megalkotni a program végére.

Hallgatók a jövőért

A 17 szövetségben az EU 24 országának egyetemi vesznek részt, 114 egyetemet reprezentálva. A jelenlegi hagyományos megközelítésű, főleg fizikai jelenléttel megvalósuló hallgató cserék nagyjából a felsőoktatási hallgatók 11%-át teszik ki, amit a projekt keretében a mobilitás széles alapú értelmezésével 50%-ra szeretne az EC felemelni. A változások irányításában a jelenlegi szövetségeknek lesz úttörő szerepe. A pilot-jellegű pályázat az európai tudás ökoszisztéma kialakítását is szolgálja, erősítve az európai kohéziót és a kulturális diverzitásban rejlő lehetőségeket. 25 hallgató is részt vett a konferencián, kialakítva a fiatalokz álláspontját a fenti kérdésekben. Közöttük volt a Pécsi Tudományegyetem doktorandusza, Lechner Zoltán is, a PTE BTK IDI Politikatudományi Programjának hallgatója.!

Ugyanakkor számos kérdést is felvet a most kialakult európai egyetemi szövetség rendszer, ami elsősorban az egyetemek oktatásban, kutatásban, innovációban és a társadalom szolgálatában elfoglalt helyének hatékonyságáról szól. E négyes az egyre többet hangoztatott "tudás négyszöge" (knowledge square), amely áthatja az egész programot is.