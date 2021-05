Kutyafuttatókat is eladna Kertvárosban a baloldali városvezetés

A baloldal nemcsak a volt vidámparkot, az értékes belvárosi helyen fekvő volt Bóbita Bábszínházat, az egykori terrárium épületét, az Angster Orgonagyárat dobná licitre, számos kisebb-nagyobb telket is meghirdettek eladásra. Kertvárosban viszont felkerült két olyan hatalmas terület is, amely kutyafuttatóként is funkcionál, beépítésükkel pedig a panelházak közötti zöldterülettől fosztanák meg az ott élőket.

Ezt ne hagyja ki! Csak a megszorítást és a hitelt ismeri a baloldal

Nyolcvanegy különböző méretű ingatlant küldene licitre az MSZP–DK–Jobbik–Momentum vezette pécsi önkormányzat, amelyeket néhány hónapon belül el is adnának. A baloldal úgy árulja ezeket, hogy például a vidámpark esetében Péterffy Attila, Pécs polgármestere néhány hete még a városinfón fejlesztési célokról beszélt, de korábban a volt Bóbita Bábszínház esetében is nagyszabású terveket emlegetettek, ezekről azonban a történtek után letettek, vagy pedig nem is gondolták teljesen komolyan.

A listára pedig olyan tételek is felkerültek, amelyeket most is aktívan használnak a pécsiek közösségi célokra: ilyen a Szaturnusz utcai kutyafuttató, ami 36 ezer 500 négyzetméteres terület, így ezt 1000 négyzetméteres telkekre felparcellázva 36 ingatlant is fel lehetne húzni rá. A másik a Littke József utcánál található, szintén kutyafuttatóként is funkcionáló zöldterület a panelházak között, ez mintegy 27 ezer négyzetméteres.

Hári József (Fidesz) – aki hamarosan ismét közgyűlési tag lesz – korábbi kertvárosi képviselő elmondta, hogy az ilyen kutyafuttatók létrehozása mindig is alulról jövő kezdeményezés volt, a lakossággal, a képviselőkkel és a városüzemeltetési céggel összefogva hozták létre ezeket, ezért komoly összetartó erejük is van az adott közösségben. Sok-sok munkát tettek bele a helyiek, van, ahol az kutyatartók szereztek eszközöket az ebeknek, másutt pedig külön a kisebb testű és a nagyobb testű kutyáknak hoztak létre futtatót – mondta.

Mindenesetre a málomiak internetes közösségi csoportjában a momentumos helyi képviselő még reklámot is csinált az eladásnak: feltette az oldalra a területén lévő értékesítendő ingatlanokat – köztük a málomi kutyafuttatót –, amikor azonban a helyiek kérdőre vonták, hogy a kutyafuttatót is eladják-e, a momentumos már a baloldali alpolgármesterre hivatkozva azt írta, ha így lesz, akkor is szerintük az csak rekreációs célokat szolgálhat.

Mindezt a baloldali ígérgetést azonban gyengíti, hogy korábban a Bóbita vagy a vidámpark kapcsán sem azok eladásáról beszéltek, hanem fejlesztésükről a baloldalon. Az ígérgetést az is megkérdőjelezheti, hogy néhány éve még azt közölte a Momentum, hogy „nem fogunk össze a leszerepelt ellenzék pártjaival”, ehhez képest viszont ma már például az MSZP-vel, a DK-val működnek együtt szorosan a pécsi városvezető koalícióban. Ráadásul a Pécsi Vagyonhasznosító honlapján is az szerepel, hogy az ingatlanokra beérkezett igények alapján az önkormányzat nemcsak az ingatlanforgalmi szakvéleményt készítteti el, hanem az „esetlegesen szükséges Pécs Építési Szabályzata szerinti telekalakításokat” is.