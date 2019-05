Kutyafuttatóra szórt mérgezett csalétek okozta az eb halálát

Kutyafuttatóra kiszórt mérgezett csali miatt pusztult el egy eb nemrég Komlón – az állatvédők minden gazdát óvatosságra intenek. Nem először fordult elő ilyen eset.

Mérgezett csali miatt pusztult el nemrég egy fiatal kutya Komlón – a kökönyösi kutyafuttatóba szórta ki ismeretlen tettes a feltételezhetően fagyállóba áztatott csalétket, ez okozta az állat halálát. A Komlói Állatvédő Egyesület tapasztalatai szerint időről időre előfordul, hogy mérgezett húsdarabok bukkannak fel a fűben, kutyák által látogatott helyeken, de volt arra is példa, hogy kampókkal, szögekkel, gombostűkkel volt teletűzdelve a falat.

Szinte kivédhetetlenek ezek a „támadások”, hiszen a kutyafuttatónak éppen az a lényege, hogy az ebek szabadon szaladgáljanak – gazdájuk nem is biztos, hogy észreveszi, hogy az állat talált valamit a fűben, amit aztán megevett.

Az állatvédő egyesület nem tud arról, hogy valaha bárkit is sikerült volna tetten érni – talán megoldást az jelentene, ha minden kutyafuttató térfigyelő kamerával lenne felszerelve. Tökéletes biztonságot azonban ez sem garantálna. A megoldás, ha a gazdik megtanítják a kutyáiknak, hogy nem ehetnek a földről semmit, illetve az, ha szájkosárral viszik őket sétálni.

Néhány évvel ezelőtt a körtvélyesi városrészben dobált valaki tűvel teleszurkált péksüteményt egy füves közterületre, korábban Szilvásban horgokkal megspékelt kolbászkarikákkal próbált valaki szándékosan ártani az állatoknak, Kenderföldön pedig méreggel próbálkozott valaki. Pécsett, kertvárosban is történtek már hasonló esetek, és Sásdon is pár héttel ezelőtt egy társasház mögötti, a kutyasétáltatók által előszeretettel látogatott zöldterületre szórt valaki patkánymérget, amit a lakók idejében észrevettek, így megsemmisítették, mielőtt baj történt volna.

A szakemberek hangsúlyozzák: ha mérgezéses tünetek jelentkeznek a kutyánál, mint például levertség, hányás, azonnal állatorvoshoz kell fordulni. Ha időben megfelelő ellátást kap az eb, némi remény van az életben maradására.