Kutyafuttatóügyben különböztek össze az önkormányzattal helyiek

A DK-s önkormányzati képviselő, Auth István azt állítja, hogy többször is egyeztettek a lakókkal a melléjük épülő kutyafuttatóról, ám a szomszédos házban élők szerint ők már kész helyzet elé lettek állítva.

Ezt ne hagyja ki! Márki-Zay tovább sértegeti a magyar embereket (videó)

– Nagyon sokszor körbejártuk az ügyet, többször is egyeztettem az ott élőkkel. Amikor elkezdték építeni, akkor eszméltek fel, hogy oda épül, ahol korábban is kutyákat futtattak – hangzott el Auth István DK-s képviselő érvelése a közgyűlésen a pécsi Móricz Zsigmond téri kutyafuttató létesítése kapcsán. A téma azért került szóba, mert kiderült, hogy

a szomszédos, alig tíz méterre lévő társasházban élők birtokvédelmi eljárást kezdeményeztek az önkormányzattal szemben.

B. S. Tamás – aki tartva a baloldali önkormányzat retorzióitól, a teljes nevét nem merte vállalni – cáfolta Auth szavait, mert szerinte az még elképzelhető, hogy egy másik, messzebb lévő épületben élőket megkérdezte a DK-s, de őket, akik a legközelebb laknak a futtatóhoz, nem. Vélhetően azért, mert ha időben megtudták volna a dolgot, akkor biztosan tiltakoztak volna ellene. Elmondása szerint egy papírlapot ugyan kihelyeztek arról a lépcsőházban, hogy a parkban lesz egy futtató, de csak akkor szembesültek azzal, hogy az ablakukhoz közel telepítik, amikor már a kerítést kezdték el építeni, tehát kész tények elé voltak állítva.

Auth szavaira reagálva hozzátette: korábban is járt itt néha egy-egy kutyás, de nem ennyien, és mióta megvan a futtató, szinte non-stop kell hallgatniuk hétfőtől vasárnapig a kutyaugatást, amihez jobb idő esetén még a gazdák hangoskodása is társul. Kisgyerekes családok is laknak a házban, és már a gyerekek panaszkodnak: nem tudnak aludni.

A lakók által kezdeményezett birtokvédelmi eljárást elfogultság miatt a komlói jegyző folytatta le, de elutasította a kérésüket. B. S. Tamás szerint viszont őket ezúttal sem kérdezték meg, bizonyítékokat nem gyűjtöttek be. Mint mondta, nem adják fel, újabb jogi eljárásokat helyeztek kilátásba.

Mindezt megerősítette egy másik – szintén névtelenséget kérő – lakó is, aki még azt is elmondta, hogy a különböző dokumentumokból az derült ki, hogy Auth István saját indítványára hozták létre a futtatót, aki így az önkormányzati köztulajdonnal meglehetősen megkérdőjelezhető módon rendelkezett, ezért őt is, mint magánszemélyt fogják beperelni sérelemdíjat követelve az ingatlanjaikban bekövetkezett értékcsökkenés miatt. Kiemelte, sem hatástanulmány, sem terv, vagy tényleges egyeztetés nem előzte meg a telepítést.

Leszögezte, nem a kutyások ellen vannak, de ilyen mértékű szükségtelen zavarást nem kötelességük elviselni.

Az ispitaaljaiakért dolgozó Barkóczi Csaba (Fidesz) képviselő azt mondta, mivel a lakókat nagyon zavarja létesítmény, és úgy érzik, hogy az ingatlanjaik értéke is csökkent, ezért a megoldás az lenne a helyzetre, ha a futtatót a Domus-parkolóhoz jóval közelebb jelölnék ki, távolabb a lakásoktól. Mivel a képviselő az ügyben a lakosságot – ténylegesen is – meg kívánja hallgatni, ezért hétfőre fórumot hirdet meg az érintettek számára.