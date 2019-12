Kutyák segítségével csökkent a stressz

Négy kutya varázsolta el szerkesztőségünk munkatársait. Lara, Nudli, Tapi és Zsebi egy munkahelyi terápiás foglalkozás keretében látogattak el hozzánk.

Bár sosem volt kutyám, mindig is szerettem őket, ezért nagyon vártam, hogy ellátogassanak szerkesztőségünkbe a Misina Természet- és Állatvédő Egyesület munkatársai egy kutyás terápiás foglalkozás keretében.

Négy ebet hoztak magukkal: Larát, a hatéves újfundlandit, Nudlit, a kilencéves pumit, Tapit, a nyolcéves labradort és Zsebit, a kétéves keveréket. Több kollégám is ugyanúgy örült a négylábúaknak, mint én, így a foglalkozás első tíz perce azzal telt, hogy simogattuk az állatokat. Már ez jelentősen csökkentette a stressz-­szintünket.

Persze a jóból is megárt a sok, ideje volt nekilátni a feladatoknak. Először labdát dobtunk a négylábúaknak. Volt, amelyik szó nélkül visszahozta, más csak jutalomfalatért volt hajlandó megcsinálni. Trükköket is mutattak, az üléstől kezdve a meghajlásig, majd szókirakót is játszhattunk velük. Nehéz volt elszakadni az állatoktól, de csak eljött a foglalkozás vége. Mielőtt elmentek volna, Farkas Tamás, az egyesület vezetője elmondta, hogy a terápiás kutyákkal szociális otthonokban, iskolákban, fogyatékkal élőknél régóta tartanak foglalkozásokat, de a munkahelyi terápia egy új forma.

– A foglalkozások célja a stresszcsökkentés és a csapatépítés – hangsúlyozta Farkas Tamás. – Egy munkahelyen jó, ha a dolgozók nemcsak a napi feladatokkal foglalkoznak, hanem kiszakadnak ebből, és más tevékenységet végeznek. Az ötlet akkor jött, amikor egy szociális otthonban tartottunk terápiát a gondozottaknak, a dolgozók is érdeklődtek, hogy nekik mikor szervezünk hasonlót.

Tapasztalataim alapján elmondhatom, a foglalkozás elérte a célját, teljesen ellazított a negyvenöt perc, amit a kutyákkal tölthettem – és kollégáim is ugyanígy vélekednek.