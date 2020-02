Kutyás bemutató volt a pécsi könyvtárban

Nem mindennapi, izgalmas és emlékezetes közösségi programban volt részük a Nyugati Városrész Radnóti Óvoda ovisainak a közelmúltban a Pinokkió Gyermekkönyvtárban.

Mindamellett, hogy rendszeres színes programjaikkal a könyvekkel való ismerkedés és az olvasás megszerettetése a cél, különleges vendégek is érkeztek a gyermekekhez. Farkas Tamás, a Misina Természet- és Állatvédő Egyesület vezetője látogatta meg a kicsiket pár négylábú kedvenc kíséretében.

– A rendszeres olvasóvá nevelés már egészen kis kortól fontos, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a könyvek megismertetésére, megszerettetésére – fogalmazott Jancsik Patrícia gyermekkönyvtáros, a program szervezője. – Mindennek szellemében szerencsére sok óvodás csoport jön hozzánk rendszeresen a város minden részéből. Ilyen korban nyitottak mindenre, fontosnak tartjuk, hogy az állatok védelméről, az állatok szeretetéről már most beszéljünk velük. Játékos formában megtudhatják, mekkora felelősséggel jár egy állat gondozása. A Misina Természet- és Állatvédő Egyesület nyitott volt az ötletre, rögtön jöttek, jó velük együttműködni, hiszen nekik is fontos a felelős állattartás, és hogy ezt már kis korban is kihangsúlyozzuk.

A legutóbbi foglalkozás keretében a gyerekek egy papírszínházi mesén, a Soknevű macska című történetén keresztül megismerhették egy kóbor cica kalandjait, akit egy egész lakóház végül örökbe fogadott. Ezután érkezett Farkas Tamás az állatokkal és ő beszélgetett a gyerekekkel, majd kutyás bemutató következett, ami óriási élmény volt minden gyermek számára. Az egyesület egyébként rendszeresen tart külső foglalkozásokat, nemrég például a dél-dunántúli régió utánpótlásúszói találkozhattak velük.