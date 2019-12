Lakásokat is felújítanak a Magyar Falu Programnak köszönhetően

Az elmúlt hónapokban sorra váltak nyilvánossá a Magyar Falu Program pályázatainak nyertesei, megyénk községei és kisvárosai is számos felhívásra sikerrel pályáztak.

Nemrég tették nyilvánossá a Magyar Falu Program idei utolsó pályázati felhívásának döntését is, mellyel a kistelepülések szolgálati lakások kialakítására, felújítására pályázhattak, megyénk három települése nyert támogatást erre.

Az elmúlt év decemberében meghirdetett, 150 milliárd forint összértékű Magyar Falu Program keretében 15 pályázati kiírás jelent meg, megyénk települései is jócskán részesültek támogatásban. A legnagyobb érdeklődés az önkormányzati utak felújítására, a polgármesteri hivatalok felújítására és a belterületi közterület karbantartásához beszerezhető eszközökre volt. A legkevésbé népszerű az orvosi eszközök beszerzésére és a járdafelújításra irányuló felhívás volt, előbbinek oka, hogy nem minden település tart fenn orvosi rendelőt, utóbbi esetében pedig visszatartó erő lehetett, hogy csak anyagköltséget támogatott a pályázat. A most közzétett lista szerint Baranyában Lánycsók, Olasz és Magyarmecske önkormányzata alakíthat ki szolgálati lakást a településen.

Hadra József, Lánycsók polgármestere elmondta, a volt tanácsi bérlakást fogják felújítani és bővíteni. Az önkormányzat egyébként közel 30 millió forintot nyert a pályázaton, tehát majdnem a megpályázható teljes összeget. A házban egy már nyugdíjba vonult pedagógus élt, aki elköltözött a településről. Az önkormányzat egy család számára is alkalmas méretűvé alakítja az épületet és a tervek szerint szintén egy pedagógusnak fogják felajánlani az ingatlant.

Balogh Imre, Magyarmecske polgármestere is örömmel fogadta a pályázati döntést, a felújítandó épületet korábban is e célból építették, most a támogatásból lehetőség lesz korszerűsíteni, a szolgálati lakást egy óvónő kapja majd. A magyarmecskei önkormányzat egyébként az orvosi rendelő felújítására és az óvoda udvarának felújítására is nyert támogatást, továbbá a református egyház pályázatának köszönhetően a temető fejlesztésére is lehetőség nyílik. A munkálatok a polgármester szerint már tavasszal elkezdődhetnek.

Az utolsó körös döntési listával együtt megjelentek a tartaléklistára tett települési önkormányzatok nevei is. Ezeket a pályázatokat az idén forráshiány miatt tették tartaléklistára, tehát a pályázatuk megfelelt a feltételeknek és alapvetően támogatásra alkalmas beadványokról van szó. Számukra a jövő évi felhívások nyújthatnak lehetőséget a pályázati forrás elnyerésére.