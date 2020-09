Lakner Tamást és a leköszönő kancellárt is kitüntették a PTE hivatalos tanévnyitóján

A hagyományokhoz híven szeptember elsején tartotta a Pécsi Tudományegyetem a tanévnyitó ünnepi szenátusi ülését a Halasy-Nagy József Aulában.

A koronavírus-járvány miatti készültség miatt az esemény fokozott higiéniai előírások betartásával, csökkentett létszámú meghívott előtt zajlott, az ünnepség teljes ideje alatt mindenki számára kötelező volt a maszk viselése, az elismeréseket átvevők pedig a kitüntetéseik átvételéhez kesztyűt húztak.

Szeptember elseje, a középkori pécsi egyetemet megalapító pápai bulla dátuma, Pécs Város Napja és 2017-től az első magyar egyetem alapításának 650. évfordulójától a Magyar Felsőoktatás Napja.

– 2020 a COVID éve. De nehéz időkben is történnek jó dolgok, az egyik ilyen a tanévnyitó. Erre idén rendhagyó módon kétszer is sor kerül, hiszen a mai ünnepség mellett az Országos Felsőoktatási Tanévnyitóra is itt, Pécsett kerül sor, ami megtisztelő számunkra. A felvételizők számában alig pár százalékos volt a visszajelzés, és a pótfelvételi tovább javított a helyzetünkön. A beiratkozás még nem fejeződött be, ugyanakkor jó hír az, hogy az 5 ezres létszámot már így is meghaladta a nemzetközi hallgatóink száma – mondta Miseta Attila rektor, majd hozzátette: – Jól haladnak a Modern Városok Programban megvalósult beruházásaink, az új szárny az orvoskaron már 90%-os készültségben van, és az ország egyik legmodernebb kutatóegysége lesz. Az új fogászati oktató tömb is munkálatai is szépen haladnak – fogalmazott Miseta Attila rektor.

