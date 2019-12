Lámapuszit is osztogattak a pécsi belvárosban

Közel százharminc kulturális, családi és gyermekprogram közül válogathatnak az érdeklődők a hónap során a kilencedik pécsi Adventi Kézműves- és Mesevásárban. Minden évben visszatérő programelem a gyerekek körében igen népszerű adventi mesetár, és természetesen vasárnaponként a gyertyagyújtás sem maradhat el.

Mikulás napjához közel, december 5–6-án a gyerekek találkozhattak a téren a nagyszakállúval, akit tegnap elkísért Luna is, a Pécsi Állatkert lámája. A lámalány évről évre ellátogat a Széchenyi térre, mindig nagy sikert arat kicsik és nagyok körében. Idén is sokan fényképezkedtek az állattal, és simogatásból sem volt hiány, melyet Luna nyugodtan tűrt, puszival honorált. A gyerekek az állatkert önkénteseitől szaloncukrot is kaptak a jeles nap alkalmából.

December 8-án a Motoros Mikulások érkeznek a főtérre, az Eck Imre AMI, a Kovács Béla Általános Iskola és az Éltes Mátyás EGYMI integrált kórusa pedig flashmobbal készül december 18-án az emberség és a szeretet jegyében.