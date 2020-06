Lassan döcög a szombathelyi vonat, több az átszállás is

Több vasútvonalon jelentős változásokat vezetett be a Magyar Államvasutak Zrt. június 6-tól, ami a baranyai utasokat is érinti.

Mint a vasúttársaság közölte, és lapunk is beszámolt már róla, jelentős utasforgalom-csökkenést szenvedett el a MÁV a járványhelyzet miatt. Országos szinten az utasforgalom 80 százalékkal, az InterCity utasforgalma pedig 90 százalékkal csökkent. Emiatt döntöttek arról, hogy ideiglenes járványügyi menetrendet vezetnek be és a járatok egy része helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat, bizonyos viszonylatokon pedig a párhuzamos utakon közlekedő helyközi buszjáratokkal lehet majd utazni.

Az egyik intézkedés a Pécs és Szombathely között közlekedő vonatokat is érinti. Ezt a vonalat rengeteg egyetemista használja, akik a vasi megyeszékhelyről járnak a pécsi egyetemre. Míg korábban ezt a 250 kilométeres útszakaszt a vonat négy óra alatt tette meg, most átlagban több mint ötórásra alakult a menetidő. Az utasok két olyan vonatpárral tudnak eljutni Pécsről Szombathelyre, reggel 6 óra 15 perckor és délután 2 óra után, ahol csak egyszer kell átszállniuk Zalaszentivánban, míg a többi járat esetén 2-3, illetve 4-5 átszállást is be kell iktatniuk, attól függően, hogy a vonat Dombóvár, Fonyód, vagy Barcs-Gyékényes irányába közlekedik, illetve ezzel együtt a menetidő is tovább nő.

A vasúttársaság kitért arra is, hogy folyamatosan figyelemmel kíséri a pótlóbuszok és a párhuzamos útvonalakon közlekedő helyközi buszjáratok utasforgalmát, szükség esetén a megrendelővel közösen felülvizsgálja a menetrendet.