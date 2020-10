Lassan minden fürt lekerül már a tőkékről

A végéhez közeledik a szüret a Villányi Borvidéken, az idei évben nagy borok születhetnek, ugyanis a minőség kiemelkedő.

Hiányzott az eső a földekre. A munkát kicsit megakasztotta, viszont szerencsére a szőlő nem sínylette meg az elmúlt hetek időjárását. A jövő hét közepéig-végéig minden fürt lekerül a tőkékről.

– Nagyon egészséges, szép, kicsattanó bogyók vannak. Nagyon jól alakult a szeptember, hiszen nem volt eső, így a puha héjúakat le tudták a gazdák időben szüretelni, a kemény héjúak pedig bírták a csapadékot – mondta Bock József, a Villányi Borvidék elnöke. Többnapos, egybefüggő esőzés persze nem tett volna jót, azonban az egy-egy napos eső alkalmával vissza tudtak száradni a bogyók, ezt még a későbbi fajták is jól bírják.

A borász szerint az évtized legjobb évjárata lesz a 2020-as. Bár a mennyiséget tekintve szerényebb évet jegyeznek, de a minőség lényegesebb, az kárpótolja a mennyiségi hiányt.

– Nagy évjáratról beszélhetünk mind a korai, mind a késői fajtáknál. A tőkéken még pár hektárnyi területen cabernet savignon, cabernet franc és a merlot van, az ezekből készült borok nagyon ízgazdagok lesznek, nagyon jó minőségű borokra lehet számítani – fogalmazott bizakodva a neves borász.

Újabban nagy igény van a nagyon friss, könnyű újborokra is, ezért vannak borászatok, ahol az újbor már meg is jelent, sőt az Irsai Olivér és a rozéborból már kóstolhatunk is néhány étteremben. A Bock Pincészetnél is letöltötték már a rozét és a Szent Márton borát, november elején ezek a borok is elérhetőek lesznek a fogyasztók számára.

Kiemelten drága volt az idei szüret

Bock József elmondta, ilyen drága szüretük még nem volt, a munkaerő ára 2020-ban ugrásszerűen megemelkedett, ugyanakkor a munkatempó és a teljesítmény nem követte ezt az árindexet. – Korábban én is erősen tiltakoztam a gépi szüret ellen, de el kell gondolkodnunk azon, hogy azokon a helyeken, azokat a tételeket, amelyek bírják ezt, ott be fogjuk vezetni. A technológia mára annyira fejlett, hogy szinte olyan minőséget tud produkálni a kombájnos szüret, mint a kézi. Nem tiltakozunk már ez ellen annyira – fogalmazott.

A szüret nemcsak ünnep, hanem komoly munka, odafigyelés is a szőlész-borászok számára