Látványos felhőtölcsér alakult ki Pogány felett

Május utolsó napja sem múlt el tuba nélkül, ezúttal Pogány fölött alakult ki felhőtölcsér.

Péntek kora délután Pécs környékén zivatar tört ki, egyúttal egy újabb tuba is megjelent. A felhőtölcsért Pogány fölött többen is megfigyelték, néhány fotót is kapott róla az Időkép.hu.