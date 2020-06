Látványos, hasznos sportpark épült Szentlőrincen

A szemerkélő eső sem szeghette kedvét a szentlőrinci fiataloknak, szívesen próbálták ki tegnap délelőtt a közelmúltban megépült sportpark eszközeit. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért Felelős Államtitkársága által támogatott, Nemzeti Szabadidős-, Egészség és Sportpark program keretein belül megvalósult kültéri parkot Nagy Csaba országgyűlési képviselő és Koltai Péter, a város polgármestere avatta fel.

Koltai Péter elmondta, hogy a műszaki átadás-átvétel már megtörtént, ezután boldogan tapasztalta, hogy kicsik és nagyok szívesen vették birtokba a parkot. Megemlítette, hogy az óvodások is nagyon örülnek a helynek, bár a sportparkot a nagyobbak és a felnőttek tudják igazán kihasználni.

– Bízok abban, hogy mindenkinek nagy öröme lesz benne, s remélem, hogy a használók az állagmegóvásra is figyelmet fordítanak

– fogalmazott.

Az országgyűlési képviselő ismertette, a Sportpark program célja, hogy olyan közösségi tereket alakítsanak ki az ország minél több településén, ahol valamennyi korosztály aktívan töltheti el a szabadidejét. Ugyanis az ezredforduló után készült felmérések szerint Magyarországon az emberek 10–15 százaléka mozog csak rendszeresen, hetente. Ez rendkívül alacsony arány, uniós átlag alatti.

– A magyar kormány által indított programnak hála, ez a beruházás is hazai forrásokból valósult meg. Baranya megyében Szentlőrinc mellett Sásdon, Siklóson és Szigetváron is készült ilyen park – mondta. – Ezen kívül a Magyar Falu Program által tizenhat községben épül ilyen és ehhez hasonló park.

Egyre népszerűbb

Az angolul street workout-nak nevezett parkok – ahogyan Nagy Csaba is említette – hazánkban talán még újdonságnak számítanak, de egyre elterjedtebbnek mondhatóak. A gumiburkolatú parkok lényege, hogy a használók a saját testsúlyuk segítségével végezzenek el bizonyos gyakorlatokat. Az eszközök által biztosított sportolási lehetőségek közé tartozik a húzódz­kodás, fekvőtámasz, has-, hát­izom-erősítés, létramászás, lépcsőzés, függeszkedés is.