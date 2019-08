Látványos, kombinált játékkal bővítettek Bicsérden

Elkészült az új, multifunkcionális játék a bicsérdi nagy játszótéren.

A partoldalba a napokban egy több elemből álló, kombinált látványos játékot helyeztek el, mely mászófalból, egyensúlyozó részből, csúszdából és kötélpályából áll. A jövő hét folyamán utolsó simításként egy korlát kerül még a játék oldalára, de már így is biztonsággal birtokba veheti minden gyermek.

Vér József polgármester lapunk érdeklődésére elmondta, az új játékot több család kipróbálta már, és a gyerekeknek nagyon tetszett.

A horgásztó és a mellette található játszótér bővítése eddig is folyamatos volt, s ez tovább folytatódik. A jövő hét folyamán egy új, dupla hintát is elhelyeznek a területen. Emellett a kisbicsérdi játszókertben is szeretnének új játékokat telepíteni, továbbá az iskolánál lévő játszóudvart is folyamatosan fejlesztik. A helyi játszóterekre a környező településekről is érkeznek családok.

Képünk illusztráció.