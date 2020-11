Lázmérőkkel és vitaminokkal segítik az orvosok munkáját

Lázmérőket és vitaminokat ajánlott fel a Pécsi Tudományegyetem tíz klinikai osztályának és a pécsi Koronavírus Ellátó Központnak a vitaminokkal, étrend-kiegészítőkkel és orvostechnikai eszközökkel foglalkozó ODP Vital Kft.

A cég már a koronavírus megjelenése előtt is tett hasonló felajánlást, akkor a klinikai osztályok harminc-harminc lázmérőt kaptak, hogy ezzel segítsék az ott dolgozók munkáját. Most pedig ezeknek az osztályoknak tíz-tíz érintésmentes, infralázmérőt adományoztak, míg a Koronavírus Ellátó Központhoz húsz ilyen szerkezetet, valamint az orvosoknak és ápolóknak összesen háromszáz doboz C- és D-vitamint juttattak el.

A pécsi cég a társadalmi felelősségvállalás jegyében tette ezeket a felajánlásokat, és arra szeretne ösztönözni mindenkit, hogy bármennyire nehéz is a jelenlegi helyzet, fontos az összefogás, és a lehetőségeihez képest mindenkinek meg kell próbálni segíteni a rászorulókon.

Képünk illusztráció.