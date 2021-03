Lazul a fegyelem, lekerül a maszk is

Kocsmák melletti italozásról és a távolsági autóbuszokon maszk nélkül utazókról érkeztek jelzések olvasóinktól az elmúlt időszakban. A Volánbusz Zrt. tájékoztatása szerint enyhe lazulás tapasztalható a maszkhasználattal kapcsolatos szabályok betartásában, a rendőrségnek pedig „esetenként” kell intézkednie ilyen jellegű szabálysértések miatt – írja PécsiÚjság.hu

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Rendszeresen, egy autó tetejét használva pultnak és asztalnak, italoznak az egyik kertvárosi kocsma közelében a törzsvendégek. Hasonló látvány Pécs szinte minden városrészében megfigyelhető, a vendéglátóhelyek egy része ugyanis hamar reagált a járványhelyzetre, és egy ideje elvitelre kínálják az italokat. A kisboltok és a trafikok egy résznél pedig már régóta fennáll ez a helyzet, ami gyakran hangoskodással és nem kevés elszórt, üres kisüvegekkel jár együtt.

A PécsiÚjság.hu megkeresésére a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság arról adott tájékoztatást, hogy „a közterületi alkoholfogyasztással kapcsolatos jogsértések számában kiugró változás Pécsett nem tapasztalható”. Ilyen típusú szabálysértések miatt esetenként kell intézkedniük az egyenruhásoknak, „azonban trendszerű jelenségről továbbra sem beszélhetünk”.

Hiába kérték sokan a pécsi önkormányzattól, Péterffy Attila polgármester nem enged, így továbbra is kötelező a város valamennyi közterületén az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése. A kocsmák mellett iddogálók tehát lényegében duplán is szabályt sértenek: alkoholt fogyasztanak ott, ahol ezt nem szabadna, valamint a maszkviselési előírásokat sem tartják be.

Durva büntetés lehet a szabálysértés vége

Megtudtuk, szeszesital-árusítás, -kiszolgálás és -fogyasztás tilalmának megszegése miatt a rendőrség figyelmeztethet, 5–50 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki, vagy szabálysértési feljelentést tehet. A helyszíni bírságolás lehetőségével a közterület-felügyelők is élhetnek, az úgynevezett szabálysértési eljárás azonban a rendőrség hatáskörébe tartozik, amelynek a vége figyelmeztetés vagy 5–150 ezer forintig terjedő pénzbírság lehet. A kihirdetett veszélyhelyzettel kapcsolatos szabálysértések (például kijárási korlátozás, maszkviselési szabályok megszegése) esetén a szabálysértési eljárásban 500 ezer forintig terjedő szabálysértési pénzbírság szabható ki. Amennyiben ezeket egyéb szabálysértésekkel együttesen, halmazatban követik el (például közterületi alkoholfogyasztás és maszkviselés elmulasztása) a kiszabható bírság maximuma 750 ezer forintra emelkedik.

Ellenőrzik a maszkviselést a távolsági buszokon

Az érvényben lévő szabályozás értelmében a maszkviselés nemcsak a buszokon és vonatokon kötelező, hanem az állomások és megállóhelyek teljes területén is. Olvasónk jelzése szerint ezeket az előírásokat egyre kevesebben tartják be a baranyai helyközi járatokon. Ezt érzékelik a Volánbusz Zrt.-nél is. A közlekedési társaság közölte: „az elmúlt hetekben a maszkhasználattal kapcsolatos szabályok betartásának enyhe lazulása tapasztalható”. Hozzátették: a cég munkatársai, valamint a jegy- és bérletellenőrzést végző partnereik ismét naponta ellenőrzik a maszkviselési kötelezettség betartását a járatokon. Kérdésünkre a buszos társaságnál elmondták, az utasok túlnyomó részben együttműködők, akik azonban nem, vagy nem szabályosan viselik a maszkot, és a felszólítás ellenére sem hajlandók erre, azokat kizárják az utazásból. A szabályt be nem tartókkal szemben az autóbusz-vezető és az ellenőr rendőrségi intézkedést is kérhet, ilyen esetben a rendőrség szabálysértési eljárást indíthat és pénzbírsággal sújthatja a szabálytalankodókat. E mellett a renitens 8000 forint pótdíj fizetésére is kötelezhető.

Lázasan ne üljünk fel a buszra, vonatra

A Volánbusz arra kéri az utasokat, hogy láz és meghűléses tünetek esetén ne vegyék igénybe a közösségi közlekedési eszközöket. Szintén javasolják, hogy az utasok részesítsék előnyben az elektronikus jegy- és bérletváltási lehetőségeket. A szabályok betartása mindannyiunk közös érdeke – hangsúlyozta a buszos társaság.