Le kellene szállni a bicikliről

A Postabontásban egy olvasótársam azt firtatja, hogy miért megengedett a biciklizés Pécsett, a Király utcában, ami köztudottan egy sétálóutca.

Nos, véleményét kiegészíteném azzal, hogy a probléma nem csak a Király utcát érinti, a Ferencesek utcájában – ahol egyébkén lakom – a helyzet hasonló. Az utcán sétálva se jó érzés megélni, amikor elsuhannak az ember mellett a kerékpárosok, de fentről az ablakból látva a sebességet, amivel közlekednek, és a szlalomozást, amit művelnek, talán még borzasztóbb.

Engem kétszer majdnem elütöttek, egyik alkalommal pedig, a kapumon kilépve, ha a férjem nem húz vissza a karomnál fogva, biztos, hogy nem úszom meg – elképesztő tempóban kerekezett el valaki az orrom előtt. Érdekelne, hogy ha baleset történik, akkor vajon ki vállalja a felelősséget? Hiszen a kerékpárosnak nincs rendszáma, nem beazonosítható, egész egyszerűen tovább száguld, és akkor bottal üthetik a nyomát. Felelősségre tehát a tettéért nem vonható.

Akkor az önkormányzat lesz kérdőre vonható? Hiszen engedélyezi a kerékpározást a sétálóutcákban. Jóllehet a Postabontás rovatban is többször szóba került már a téma, és nagyon sok olyan vélemény fogalmazódott meg, miszerint semmi keresnivalójuk a bicikliseknek a gyalogosok között. Mohácson miért tudják megoldani és Pécsett miért nem?

Csak annyit kellene előírni, hogy a sétálóutcában szálljanak le a bringájukról és tolják maguk mellett, ha pedig sietnének, akkor használják a belvárost átszelő, számukra kijelölt sávokat. Ez olyan nagy elvárás lenne?

Itt szeretném megemlíteni azt is, hogy az autók behajtásával is vannak problémák: a Ferencesek utcájában például rendszeresen látni járműveket, amelyek órákon át ott parkolnak. Pedig ez tudomásom szerint senkinek nem engedélyezett. Talán érdemes lenne a közterület-felügyelőknek jobban fókuszálniuk erre a problémára is.