Leáldozóban van a nyolc óra munka, nyolc óra pihenés idea

A munkahely és a család összeegyeztetésének kézenfekvő módja az atipikus foglalkoztatás. Egyre több baranyai vállalat teszi elérhetővé munkavállalói számára ennek lehetőségét, ezzel a gyermekáldás után a munkaerőpiacra visszatérő hölgyeket is nagyban segítik.

Számos tanulmány szól arról, milyen nehézségeik adódnak azoknak, akiknek egy hosszabb kihagyás – szülés, beteg családtag gondozása – után kell visszatérniük a munkába. Ebben is segít a Család és KarrierPONT a baranyai családoknak, ingyenes képzések és egyéb felkészítő programok keretében. Idei utolsó rendezvényükön az atipikus munkavégzésről tartottak interaktív előadást a minap a megyei munkáltatók és munkavállalók számára.

Mit is jelent az atipikus foglalkoztatás?

Általánosságban atipikusnak nevezzük azokat a foglalkoztatási formákat, melyek eltérnek a megszokott, határozatlan idejű, hagyományosan alkalmazott munkaviszonyban történő teljes munkaidős foglalkoztatástól. Ide tartozhat többek között az önfoglalkoztatás, a részmunkaidőben végzett munka, a határozott idejű alkalmazás, illetve a szokásos munkahelytől eltérő helyszínen, például otthon végzett munka.

A rugalmasságra törekednek a PSN-nél

Az esemény megnyitóján Vári Attila, a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. vezérigazgatója elmondta, a cég nem csak különböző létesítményeket üzemeltet, hanem egyéb más feladatot is ellát.

– Számos olyan sporteseményt rendezünk éves szinten, melyhez atipikus munkalehetőséget is kell, hogy biztosítsunk – fogalmazott Vári. Hozzátette, az is fontos számukra, hogy hátrányos helyzetű családokat és olyan munkavállalókat támogassanak, akik nem a megszokott, nyolc órás munkarendben végzik feladataikat. A cégvezető a rugalmasan foglalkoztatottak közül kiemelte az edzőket, illetve oktatókat, akik hétvégente is dolgoznak az eseményeken.

A munkavállaló maga osztja be az idejét

A Pécsett, Orfűn, Görcsönyben is telephellyel rendelkező Esztergár Lajos Család- és Gyerekjóléti Szolgálat és Központ munkavállalóinak több mint kilencven százaléka nő. Az intézmény igazgatója, Nagy István megjegyezte, a szociális szférában dolgozóknak személyekkel kell foglalkozniuk, ez bizonyos kereteket ad a munkának, mely a hölgyeknek különleges élethelyzeteik függvényében sokszor nehézséget okoz. Ennek ellenére az atipikus foglalkoztatás a központ munkatársainak is elérhető. A határozott idejű jogviszony, a munkakörmegosztás mellett az úgynevezett családi projektet is igénybe vehetik a kollégák. Ez azt jelenti, hogy a munkavállaló maga osztja be egy adott kereten belül idejét.

A kulcs a kölcsönös bizalom a két fél között

A megye egyik legnagyobb iparvállalata, a Hauni Hungaria Gépgyártó Kft. képviseletében Schmidt Szilvia kommunikációs és marketing referens avatta be a hallgatóságot a cégnél elérhető foglalkoztatási lehetőségekbe. A munka és a magánélet egyensúlyát elősegítendően a munkavállalók többek között igénybe vehetik a „home office-t,” ami egyes munkakörökben – heti egy nap – otthonról való munkavégzést jelenti. Ennek a foglalkoztatási formának az alapja természetesen a munkáltató és a munkavállaló közti bizalom.

Családias hangulatban végzik mindennapi teendőiket a siklósi várban

Nem mindegy, hogy milyen légkörben telik a munkahelyen eltöltött idő, hiszen életünk szerves részében ott vagyunk. Éppen emiatt munkahelykeresés esetén az anyagi szempontok számításba vétele mellett fontos az is, milyen a közeg, a hangulat az adott cégnél, vállalatnál.

Szentgyörgyváry Péter, a Siklósi Várszínház Kulturális és Idegenforgalmi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. vezetője előadásában kiemelte, a vár családbarát-munkahely mivoltát. Mivel szezonálisan működnek, az alkalmazottaknak lehetőségük van a határozott idejű munkavégzést igénybe venni. Így a szezonon kívüli időszakban máshol is tudnak dolgozni. Továbbá lehetőség van alkalmi vagy részmunkaidős foglalkoztatásra is.

A várban 2017 augusztusa óta működő Játékország elnevezésű játszószoba újabb lehetőségeket biztosít a családok, illetve gyermekcsoportok számára. Mint a várkapitány elmondta, nem csak a látogatók vehetik igénybe ezt a szolgáltatást, a dolgozók gyermekeit is szívesen látják, ezzel is megkönnyítve az alkalmazottak életét.

