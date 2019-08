Lebeghet a szamárfül, lesz minden, ami szemnek, fülnek kellemes

Nem egyhamar fogadta a város a szívébe a Zsolnay-negyedet mint kultúrközpontot, de azért akad néhány fesztivál és intézmény, amely már egyértelműen mindenki szemében a negyed ékessége. Ilyen várva várt esemény minden esztendőben a Szamárfül Családi Fesztivál, amelyet e hétvégén, augusztus 23–25. között nyolcadik alkalommal rendeznek meg.

Ahogy azt már megszoktuk, elsősorban az ifjúságnak szól a közel száz ingyenes program három napon át a Zsolnay Kulturális Negyedben, de azért jut érdekes műsor a szülőknek is. Tévéből is jól ismert előadókkal, többek között Rutkai Borival, Bíró Eszterrel, Gryllus Vilmossal, rengeteg játékos foglalkozással, gyerekszínházi előadásokkal, ifjúsági koncertekkel és életnagyságú mesehősökkel lehet találkozni lépten-nyomon a negyedben.

Már a megnyitó is igazi extrát ígér, 16 órakor átadják a negyed új, integrált játékokkal is bővített játszóterét. Itt olyan játékelemek is találhatók, amelyekkel együtt játszhatnak a sérült és az ép gyermekek.

A számtalan gyerekbarát program közül is kiemelnénk az Életre kelt mesehősök című kiállítást az E78 Panorámatermében, ahol a gyerekek olyan emberléptékű rajzfilmszereplőkkel találkozhatnak, mint Pom Pom, Süsü, Mirr-Murr, a Nagy Ho-ho-ho horgász, vagy Sebaj Tóbiás, vagyis Csukás István közkedvelt mesefigurái.

Az ifjúsági és gyerekkoncerteket a már említett Rutkai Borin, Bíró Eszteren és Gryllus Vilmoson túl a Kokopelli Jazz Matiné, valamint Bolba Éva és a JAZZterlánc adja.

Igen látványos és sokrétű a színházi kínálat is. Jön csecsemőszínházi előadás Párnamesék címmel, a kicsit nagyobbaknak a MárkusZínház mutatja be Hős Miklós című bábjátékát, az erdélyi Szatmárnémetiből pedig a Brighella Bábtagozat hozza A bőgős fia meg az ördögök című vendégjátékát. A hazai színeket A bűbájos lakat című bóbitás darab képviseli.

És persze lesznek nevelő-oktató szándékú programok is. A Készíts tengeri szörnyet! foglalkozáson műanyag hulladékból, zacskókból, flakonokból, kupakokból tengeri állatokat formálhatnak a gyerekek és szüleik környezettudatos szemléletmód jegyében. Az újrahasznosításról szól a Hulladék­ékszer workshop, lesz papírzacskó bábkészítő foglalkozás, mandalakészítő, valamint zoknibábkészítő workshop is.

Izgalmasnak ígérkezik az E78 Kemence Galériában Molnár Jacqueline illusztrátor Tengeri szörnyek és mások című kiállítása, ám akadnak mindezeken túl olyan rendezvények is, ahol például meg lehet tanulni szájdobolni.

A napi műsorsorozat délelőtt 10 órakor kezdődik, és este 19.30 órakor Tamás Éva és Bogárdi Alíz diafilm-vetítéses, zenés esti meséjével zárul.

A családi programsorozaton tehát minden ingyenes, kivéve a rendszeres planetáriumi előadásokat, az állandó kiállításokat, és az olyan programokat, amelyek ebben az időszakban nem részei a Szamárfül Fesztiválnak (például az Érdekességek a Szent Koronáról előadás).