Lefüleltek a sufniban egy zugszeszfőzdét

Az év első felében fontos szerep jut a személyijövedelemadó-bevalláshoz, illetve a bevallási tervezethez kapcsolódó tudnivalók ismertetésének. A bevallási tervezet népszerűsége egyértelmű, hiszen a többség már így rendezi a bevallási kötelezettségét. Azonban a tervezet jóváhagyása előtt érdemes odafigyelni a kedvezményekre, az utalási címekre, bankszámlaszámra és az egyszázalékos felajánlásra – hívja fel a figyelmet a NAV Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatósága, a tavalyi év eseményeit csokorba szedő beszámolójában.

A bevallási időszakban megszaporodtak a „csaló e-mailek” is. A hivatal nem küld ilyen e-maileket. Linkre kattintással nem lehet visszaigényelni semmilyen összeget sem, és a bankkártya adatait sem kéri a hivatal. Adószámla-kivonatot kap az adózó, ez tartalmazza az esetlegesen visszaigényelhető összeget, amelyet kizárólag a 17-es nyomtatványon lehet igényelni.

A nyári időszakban a diákok munkavállalása is fontos téma, ezért a munkavégzéshez kapcsolódóan több tájékoztató is megjelent a hivatal honlapján, ugyanitt a 72. számú információs füzet pedig az összes részletszabályt tartalmazza, ami fontos lehet egy diák számára. A megyében, az igazgatóság diákprogramjának keretén belül az iskolák igényei szerint, osztályfőnöki órákon ismerhették meg a tanulók, hogy milyen szabályok vonatkoznak a diákmunkára, és mire kell mindenképpen figyelemmel lenniük a munkába állás előtt.

A hivatal a kezdő vállalkozásoknak is segítséget nyújt a mentor programmal – ebben az érintettek 6 hónapig vehetnek részt. A program során – amelyben a részvétel önkéntes és ingyenes – a kezdő vállalkozók folyamatos segítséget kaphatnak a hivatal munkatársaitól. Tulajdonképpen fél év alatt hivatali támogatással begyakorolható az adókötelezettségek teljesítése, hiszen az ezen időszakban elkövetett hibák kijavításában a mentorok segítenek.

Az év utolsó hónapjának legfontosabb témája az eva megszűnése. Az evásoknak december 31-ig kellett dönteniük az új adózási módról, amelyhez az interneten is találtak segítséget, egy kalkulátort. Az egyéni vállalkozók lehetnek katások vagy szja-s egyéni vállalkozók, a cégek pedig lehetnek szintén katások vagy kivások, vagy a tao hatálya alá is bejelentkezhetnek.

Az évben volt néhány érdekesebb ellenőrzési eset is – emeli ki az igazgatóság. Egy baranyai településen a hivatal munkatársai egy zugfőzdére bukkantak a sufniban, ahol 200 liter párlat már lefőtt, de a berendezésekben további párlatok készültek, és 6000 liternyi cefre is feldolgozásra várt.

Tavaly találtak az ellenőrök cigit a hifiben, használhatatlan létrákat, hamis autófelszereléseket és lőszereket is, jártak a busójáráson, építkezéseken, rendezvényeken, és közúton is lefüleltek egy kamiont, amelynek rendszámát a vezetőfülkéből, egy gomb segítségével lehetett eltüntetni.

Folyamatos volt az adótraffipax

Tájékoztatta a hivatal az adózókat az ellenőrzésekről a honlapon is elérhető adótraffipaxban. Voltak olyan időszakok, amikor érzékelhető volt a rendszer pozitív hatása, de voltak olyan ellenőrzések is, ahol nem igazán változott a megállapítási arány. Ilyen jellegű ellenőrzések voltak a kitelepült vendéglátóhelyeken végzett onlinepénztárgép-vizsgálatok. Az adózók jelentős része még mindig nincs tisztában a szabályokkal, vagyis azzal, hogy vonatkozik rájuk a kötelező pénztárgéphasználat.

A dolgozók ellenőrzését is előre jelezte a hivatal. Javulás mindenképpen van, de a mértéke lehetne nagyobb is. A megyében az építkezéseken dolgozók ellenőrzése volt kiemelt jelentőségű a második félévben. Az alkalmazottaknak is érdeke, hogy ellenőrizzék a munkáltatójukat, amit ügyfélkapus regisztrációval, a magyarorszag.hu-n meg is tehetnek.