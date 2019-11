Legalább harminc könnyűzenei koncert következik

Minden esztendőben az utolsó negyedév a legerősebb a könnyűzenei koncertekben. Mintha az éves elmaradást ilyenkor akarná mindenki bepótolni.

De maradjunk a Kodály Központnál, a pop-rocknak is isteni térben Zorán november 11-én lép fel, 15-én Lovasi András Tüzijáték délben címmel folytatja a 2001-es Bandi a hegyről szólólemez próbálkozását, a VoiSin­gers éves nagy koncertjét 23-án tartja, a Margaret Island pedig szimfonikus hangversenyt hoz 29-én. A december sem gyengébb, 13-án Péterfy Bori és a Love Band a vendég,

21-én Rudán Joe karácsonyi koncertet hoz, 28-án Tóth Vera a Budapest Jazz Orchestrával érkezik és 29-én Friderika ad önálló estet.

Az embernek érdemes előre megtervezni a karácsonyi ajándékokat, mert a koncertjegyeket illetően mindenkinek akad a szívének kellemes. Ugyanis a Zsolnay Negyedben is zajlik majd az élet, az E78-ban november 22-én Dés András vezetésével nemzetközi jazzkvártettet hallhatunk, 23-án a Quimby a vendég, a 20 évvel ezelőtt kiadott Ékszerelmére lemezüket porolják le. Ugyanitt decemberben Ed Phillips & The Memphis Patrol Elvis Presleyt idézi meg december 7-én, az Anna and the Barbies pedig december 19-én koncertezik – ezzel indul a Winter Fest of Pécs.

Jön november 29-én a PKK Apáczai Művelődési Házban az Ismerős Arcok, ugyancsak 20 éves jubileumra. A Tankcsapda ugyanezen a napon a 30. évfordulójukat ünnepli a pécsi sportcsarnokban a Liliput Hollywood vadiúj lemezzel.

A Pécsi Est Caféban is hangos lesz minden hétvége, érkezik az Esti Kornél, Vágtázó Halottkémek, Kaukázus, Prosectura, Blahalouisiana, AWS, ByeAlex és a Slepp, végül az előszilveszteri bulit a 30Y tartja.

És a végén csattan a Winter Fest

Bár nem teljes a lista, ez így is közel harminc koncert, amit aztán megkoronáz majd karácsony tájékán a Winter Fest of Pécs, immár az ötödik a sorban, s ezúttal öt napos rendezvénysorozattal. Itt hallhatjuk többek között a Csík zenekart Presser Gáborral, jön újra önálló esttel Zséda a POTE-aulába, és természetesen az immár hagyományos és elmaradhatatlan Neoton előszilveszteri partit is megrendezik 30-án a városi sportcsarnokban. Nagyon bejött, így újra lesz Balkán nap is, ahol ezúttal a déli régió egyik legnagyobb sztárja, Halid Beslics a vendég.