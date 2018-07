Legendák ötletes képeken

Nem akármilyen tárlat látható a Pécsi Galériában, Vasarely-relikviáknak, rocksztárok tárgyainak felhasználásával készítettek képeket, szobrokat, installációkat kortárs művészek. A kompozíciók Kárpáti Tamás újságíró, főszerkesztő gyűjteményéből valók.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

– Pécsett most úgy félszáz kompozíciót láthatunk. Igaz, hogy sokkal nagyobb a kollekció?

– Összesen mintegy kétszáz ilyen mű készült már, s ide most csak Hungarikonok kerültek, de vannak Worldikonok is, például John Lennon, vagy Fernando Botero kolumbiai festő egy-egy tárgyával.

– Honnan az ötlet?

– Most Vasarely áll a tárlat középpontjában, de pécsi kötődésű művésszel indult a gyűjtés is, Amerigo Tot rajzolt egy interjút követően Alma lányomnak három pici almát. Ezután fiatal újságíróként Reich Károlytól Borsos Miklósig minden cikk nyomán kaptam a képzőművészektől almarajzokat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– De itt már messze nem alma-rajzok láthatók!

– Az Új Gresham Kör Gyémánt Lászlóval, Mácsai Istvánnal és társaikkal az otthonomban nyitott törzsasztalt, ahol havonta találkoztak. Én cserébe csak egy ecsetet és egy ecsetvonást kértem mindenkitől. Ebből alakult a Mesterecsetek gyűjtemény. Az ecsetekhez ugyanis aukciókon képeket is vásároltam.

– Ez azonban még mindig nem a mai forma!

– A Mesterecsetek-sorozatban Barcsay Jenőtől nem sikerült semmilyen alkotást beszerezni, így őt ecsetje festménybe foglalásával idéztük meg, s ez lett az első ilyen jellegű kép.

– Az ecsetből pedig egyre többféle tárgy lett. Miért?

– Mert elkezdtem vadászni az efféle relikviákra és egyre többet kaptam ajándékba is. Egyszer például Vásáry Tamással készítettem interjút, s már indultam, amikor rámutatott a zongorán egy metronómra: „Tudod, ez Kodály Zoltáné volt”. Meggyőztem és a metronóm ma már egy Kárpáti Éva alkotta triptichon része.

– A külföldi hírességek közül mi volt az első?

– Niki Lauda sapkáját egy bécsi kiállításra kaptam meg. Rögtön gyarapodott is a készlet, mert Jiří Menzel a barátai premierjén hordott „Very Boring” (nagyon unalmas) feliratú fekete pulóverben nyitotta meg a tárlatot, melyet aztán nekem adott.

– És John Lennon nyakkendője?

– Az még az almagyűjteménybe érkezett, Sam Havadtoytól (Havadtőy Sámuel), Yoko Ono magyar származású élettársától. A külföldi darabokhoz mindig érkezik hivatalos igazoló irat is. Így kaptam meg a fiamtól Melbourneből a Rolling Stones

egyik dedikált gitárját is.

– Puskás focicsukája?

– Az Aranycsapatnak külön bemutatót tudnék összeállítani. Ezen kívül megvan Grosics Gyula dressze, Hidegkuti Nándortól zöld-fehér mezem van egyiptomi edzősködése idejéből, sikerült megszerezni az angolok elleni 6:3-as meccs bírói sípját is, melyet Bohus Zoltán helyezett üvegszoborba, sajnos élete utolsó munkájaként.

– Lesz még újabb tematikus összeállítás?

– Most egy Panoptikon készül, melyben mindig vitatott politikusok tárgyai kapják a főszerepet. Akad itt Károlyi Mihály, Rákosi Mátyás, Kádár János, Nagy Imre és Bibó István relikvia is.