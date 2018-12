Lehetett volna szebben is: halmokba dobálták a fenyőket

A karácsony előtti napokban még volt egy utolsó roham a fenyőfákért, és a legtöbb helyen lehetett is miből válogatni. A vevők közül többen alkudozni próbáltak, hátha olcsóbban juthatnak karácsonyfához, de sok árus a végső hajrában sem volt hajlandó engedni az árból. Pedig úgy talán kicsivel több fát tudtak volna eladni, hiszen ahogy minden évben, így idén is rengeteg tűlevelű maradt az árusoknál. Gondoskodni viszont ezekről is kell valahogy.

Pécsen szinte minden városrészben találhattak az ott élők karácsonyfaárusokat az ünnep előtt, de csütörtökre a legtöbb helyen ennek nyoma sem maradt. Akik viszont a Domus parkoló környékén jártak, láthatták, hogy halmokban állnak ott az el nem adott örökzöldek. Mindenféle fajtájú, méretű fa hevert a kupacban, köztük igazán szép darabok is. Szerencsére nem sokáig éktelenkedett ott a nagy halom, elszállításukról már a karácsony utáni első munkanapon gondoskodtak. A helyszínen tapasztaltak alapján ezernél is több fenyő maradhatott a parkolóban, amelyeket szorgalmasan rakodtak a hatalmas konténerbe. Az első fordulót további jó néhány fuvar követte még. Lapunk információi szerint az el nem adott fákat a pécsi hőerőműbe szállították. A megyeszékhelyen már évek óta hagyomány, hogy az ünnepek után összegyűjtött fenyőket biomasszaként hasznosítják, amivel a pécsi otthonok fűtéséhez járulnak hozzá.