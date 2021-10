Lehull a lepel: az esztétikai beavatkozások nyomába eredtünk

Napjaink egyik legkedveltebb és leginkább igénybe vett esztétikai beavatkozása a ránc és az ajakfeltöltés. Mára ezek teljesen természetes és mindennapi beavatkozásokká váltak. Azonban sokan nem tudják, milyen feltételekhez van kötve ezeknek az orvoslásoknak az elvégzése. Pécsi szakember segített, hogy tisztábban lássunk.

Magyarországon az esztétikai beavatkozások kérdésköre igen szabályozatlan, ebből adódóan elsőként nem is azt kell kutatni, hogy kik a legkiválóbb szakemberek, hanem azon kell elgondolkozni, hogy egyáltalán kik azok, akik jogszerűen végzik e tevékenységet.

Az országban egyre több az engedély nélkül praktizáló „specialista”. Számtalanszor lehet hallani, hogy kozmetikusok végeznek ilyen beavatkozásokat. Viszont egy kozmetikus, ápoló, tetoválóművész, de egy általános orvos, sőt, más szakorvos sem rendelkezik elegendő szaktudással, esetleg a beavatkozáshoz szükséges és megfelelő anyagokkal sem.

A ránc és ajakfeltöltést csakis orvosi diplomával, érvényes működési- és ANTSZ engedéllyel, illetve orvosi felelősségbiztosítással rendelkező szakorvos végezhet. Ezen belül is plasztikai sebész és szakvizsgázott bőrgyógyász végezhet ilyen tevékenységet az emberi arcon.

Látszólag egyszerű beavatkozásoknak tűnhetnek, mégsem azok. Lapunk megkeresésére dr. Tizedes György pécsi plasztikai sebész, sebész adott tájékoztatást többek között az esztétikai kezelések szövődményeiről. A szakemberhez rendszeresen érkeznek olyan páciensek, akiken kozmetikus végzett esztétikai beavatkozást. Sokuk vagy nem várt végeredménnyel, vagy szövődményekkel fordulnak hozzá.

A plasztikai sebész elmondta, hogy még profi szakemberek kezében is rendkívül súlyos szövődmények alakulhatnak ki az esztétikai beavatkozások során. Bármelyik szer, anyag vagy gyógyszer allergiás reakciót válthat ki, amelynek rövid és hosszútávú hatása is lehet. Előfordulhat fulladás, gégeödéma, vérnyomásesés, gyulladás, fertőzés, csomósodás, tályog, granuloma képződés, érelzáródás, stroke, bőr- és szövetelhalás, akár vakság, kezeletlenség esetén akár halál is.

– Sokan esnek internetes hirdetések csapdájába. Több oldal hirdet tanfolyamokat, esztétikai képzéseket, amelyek „esztétikai specialista” szakvizsga papírt adnak. 1-2, akár 3 millió forintot is elkérnek ezekért az online tanfolyamokért. Egy plasztikai sebésznek minimum 7-8, de akár 9 év is szükséges lehet ahhoz, hogy ilyen kezeléseket végezhessen. Itt pedig két-három napos tanfolyam alatt tanulnak meg egy manuális tevékenységet online. Ezek mind átverések, kamu az oldal, kamu a képzés, kamu a diploma.

Sok internetes oldal magas minőségű termékeket eredetinek tűnő csomagolásban hirdet, a piaci ár alatt. Akadt olyan kozmetikus, aki tömegével adott be szilikont, és hyaluronsavnak adta el. Az illető ellen hivatalos eljárás is indult. A szilikonolaj rendkívül ritka esetekben engedélyezett bőr alá beadva, mert hosszútávú reakciót okozhat. Az egyetlen előnye, hogy olcsó, amit sokan ki is használnak.