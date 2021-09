Lehülyézte kritikusait kommentjében Alpár György

A Gyurcsány Ferenccel szoros szövetséget kötött Jobbik parlamenti képviselőjelöltje, Alpár György azt követően, hogy egy siklósi civilt támadott meg, lapunk munkatársával szemben egzisztenciális fenyegetéssel próbálkozott, hogy kormányváltás után elveszíti állását. A drávaszerdahelyi politikus egy másik videóban az őt kommentekben kritizálókat egyszerűen lehülyézte.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony sunyít, a Corvinusra kenné jogszerűtlen kinevezési botrányát (videó)

Újabb zavaros videóval jelentkezett az a polgármester, Alpár György, aki korábban azért üzent fenyegetően egy siklósi civilnek, mert „fideszesként” készített felvételeket egy nyilvános fórumon, amit a Gyurcsány Ferenccel szövetkező Jakab Péterrel tartott baloldali parlamenti képviselőjelöltnek. Miután a Dunántúli Napló megírta a történteket, lapunk munkatársának személyeskedő, sértegető hangnemben üzent, azzal fenyegetve meg őt, hogy kormányváltás után elveszíti a munkáját, de egy gyorsétteremben várják majd.

Alpár azzal érvel, hogy tizenöt éve polgármester és eddig rengeteg pozitív hír jelent meg róla, „most viszont először negatív színben” írtak róla – vagyis ezt a kritikát nem tudta elviselni. Az elvileg a Parlamentbe – tehát a törvényalkotás házába – készülő politikus az újabb videójában mindenesetre ismét leszögezi, hogy kormányváltás után őt nem fogják érdekelni a jogszabályok.

Az Alpár-féle fenyegetést az egyik LMP-s baranyai lap „intelligensnek” is tartotta, miközben egy másik, magát „függetlennek” nevező portál is megtámadta a Dunántúli Napló munkatársát, mert történelmi párhuzamokat említett meg a jogszabályok felfüggesztésének korábbi korszakairól.

Mint köztudott, az LMP is támogatja Alpárt és az LMP-s frakcióvezető, a pécsi Keresztes László Lóránt is szoros szövetségre lépett Gyurcsány Ferenccel. A „független” portál kapcsán pedig megjegyezendő, hogy a baloldali „csúcspolitikusok” néhány nappal ezelőtt Pécsen megtartott fórumára a baloldalhoz hű propagandista mellett csak őt engedték be mindenféle probléma nélkül, miközben más helyi sajtóval szemben még a testükkel is védték a bejáratot a politikai aktivisták.

A cenzúrázásról is értekezik a politikus Alpár egy másik felvételen a cenzúrázásról is értekezik, miközben – szó szerint – „lehülyézi” azokat, akik kritikát fogalmaznak meg vele szemben. „Vannak a negatív kommentelők, akiknek ez a boldogságuk, más nekik nem jutott, és fel vannak háborodva, amikor le vannak törölve. A saját oldalamon pedig hadd engedjem meg, hogy a hülyéket kitiltsam”. Egyébként egy roma és települési önkormányzati képviselővel is így tett, aki a kommentjében a Fidesz bukását kívánva azt is megjegyezte: „Isten óvja Baranyát tőled!”