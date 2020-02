Leltárba vehetik a Duna szigeteit

A Duna menti védett területek kezelői a Danubeparks együttműködésen belül már évek óta foglalkoznak a dunai szigetek megőrzésének lehetőségével, ennek keretében született meg egy online szigetleltár, amit bárki végigböngészhet a http://wildisland.danubeparks.org/ honlapon.

Élőhelyvédelmi beavatkozások végrehajtásának finanszírozására hozta létre az EU a LIFE+ pályázati rendszert, ahová a fenti nemzetközi összefogás tagjaként a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság is most februárban nyújtott be egy pályázatot.

A DDNPI-től a pályázatban egy gemenci zátonymező mellékág helyreállítása, kotrása szerepel, amivel fenn tudnánk tartani a mellékágat, mint folyami élőhelyet, másrészt a zátonyokon kialakult puhafás ligeterdő zavartalansága is biztosítható lenne.

A nemzeti park déli részén a Béda-Karapancsa tájegységben egy szigeten végeznénk el őshonos fajú facsemeték ültetését valamint inváziós fásszárúak kontrollját, hogy minél természetesebb állapotú ártéri erdő alakulhasson ki.