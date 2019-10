Lépés az Európa Zöld Fővárosa cím felé: robog az új program

– A 34 társasházi közösségből összességében 36 millió forintra nyújtottak be sikeres pályázatot, a lakóközösségek pedig további 63 millió forintot tettek hozzá a megvalósítandó célokhoz – jelentette be Kővári János, az Európa Zöld Fővárosa pályázat koordinátora. – Mindez azt jelenti, hogy a pályázat elérte célját, mert egyfajta multiplikációs hatása is lett, hiszen sokkal több pénzből fogják elvégezni az energiakorszerűsítési munkálatokat, amelyek ezt követően konkrét megtakarítást fognak hozni a lakóközösségek számára – tette hozzá.

Hasonlóan sikeresnek ítélte Kővári a közterekkel kapcsolatos pályázatokat is, ahová 22 civil pályázat érkezett, mintegy 11 millió forint értékben, gyakorlatilag a város minden részéből. Ezeken a lakosság számára fontos közterek közösségi célokat szolgáló átalakítása keretében, padok, köztéri játékok kihelyezésére és a terek zöldítésére érkeztek kezdeményezések, amelyeket a lakók valósítanak meg saját elképzelésük szerint.

Az eseményen az is elhangzott, hogy a épületkorszerűsítési források maradványára, mintegy 13 millió forintra újra lehet pályázni, amelynek beadási határideje október 31.

A sajtótájékoztatón jelen volt Varga Péter, az Összefogás Pécsért Egyesület képviselője is, aki a kezdeményezője volt a pályázatnak. Varga elmondta, nagyon örült a sok sikeres pályázatnak. A Kertvárosi Lakásszövetkezetek elnöke, Balatoni Árpád pedig megköszönte a kezdeményezést és reményét fejezte ki, hogy folytatódik ez a sikeres korszerűsítési program. Végül Kővári János megerősítette, hogy a következő 10 évben folytatni szeretnék a panel épületek korszerűsítésének támogatását.