Lesöpörték a bölcsődei díjak csökkentéséről szóló indítványt

Ügyvédekre, megemelt vezérigazgatói fizetésekre van pénz, de a gyermekekre nincs – fogalmazott a városházi ellenzék képviselője azt követően, hogy nem támogatták a családi bölcsődei térítési díjak csökkentését a balliberális városvezetés tagjai.

A Népjóléti és Sport Bizottság kedden tárgyalta a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás által fenntartott családi bölcsődék térítési díjait, köztük az újhegyi intézményekét is. A szülőknek itt naponta 1350 forintba kerül az ellátás, ami egy hónapban már 30 ezer forintos kiadás is lehet. A fideszes képviselő, Barkóczi Csaba azt kérte, hogy csökkentsék ezt az összeget napi 350 forintra.

– Újhegy családias jellegű övezet, sok fiatal talált itt otthonra, így a kedvezménnyel is segítenénk a gyermeket vállaló családokat – érvelt a politikus.

A javaslatát azonban leszavazta a baloldali többség. A DK-s Siposné Bikali Éva annyit mondott, hogy akiknek oda járnak a gyerekei, azok ezt meg tudják fizetni, a momentumos Sajgó György pedig saját példáját hozta fel, mondván, az ő gyermekét sem vették fel önkormányzati bölcsődébe, így magánbölcsődét kell nekik is fizetniük, amihez képest a szóban forgó összeg nem sok.

Ellenérvként elhangzott még, hogy mivel több bölcsődét tart fenn az agglomerációs társulás, így máshol is csökkenteni kellene a díjakat, illetve az is, hogyha nem lenne a szülői hozzájárulás, akkor be kellene zárniuk.

Barkóczi Csaba szerint azonban a döntés bölcsődénként kevesebb kiesést okozna, mint a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. nemrég kinevezett új vezérigazgatójának, Szabó Szilárdnak néhány hónapnyi fizetése, hiszen ő havi bruttó 1,8 millió forintot keres. Sőt, a Péterffy Attila polgármester ügyvédjeinek kifizetett milliók bőven fedeznék ezt az összeget – fogalmazott lapunknak, aki szerint a városvezető koalíció tagjainak részéről még hajlandóság sem mutatkozott arra, hogy valamilyen kedvezményt adjanak.

Úgy látja, más, az agglomeráció által fenntartott családi bölcsődék esetében is megoldást lehetett volna találni a csökkentésre a fiatalok helyben maradása érdekében.