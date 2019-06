Leszerelik a hibás szirénákat

Egyre több helyen szerelték le a légvédelmi szirénákat a megyében. Az ok: elavultak, és felújításuk elmaradása miatt néhol veszélyessé váltak.

Korábban a közösségi oldalon jelent meg egy fotó, amin az látszik, hogy egy tűzoltóautó mellett egy rendőrkocsi állt a pellérdi kereszteződésben. Többen azon poénkodtak, hogy gyorshajtásért büntették meg a lánglovagokat. Mint a katasztrófavédelem sajtóosztályától megtudtuk, légvédelmi szirénát szereltek le a tűzoltók, míg a rendőrök a közlekedés irányításában segédkeztek.

A légvédelmi szirénák többségét a második világháború ideje alatt telepítették. Jellegzetes hangja rengeteg ember életét mentette meg azzal, hogy figyelmeztette őket a közelgő légicsapásra. A hosszú évek alatt állagmegóvó karbantartáson kívül felújításukra nem került sor, ami miatt néhol veszélyessé váltak. Az elmúlt évben a katasztrófavédelem kezdeményezte a teljes szirénaállomány átfogó ellenőrzését, így történt ez Baranyában is.

A tönkrement eszközök esetében az E.ON Áramhálózati Zrt. vállalta az indokolt szirénák feszültségmentesítését. Ezt követően kezdődhetett meg az eszközök leszerelése, a megyében tízet szereltek le. Ebben a munkában részt vettek az önkéntes tűzoltó egyesületek is, akik a hivatásos tűzoltókkal együtt dolgoztak. Olyan esetekben, ahol a munkálatok a járműforgalmat akadályozták, ott a rendőrség segítette a tűzoltók munkáját.

A közbiztonság javításának részeként ezeket a munkákat idén is folytatni kívánja a katasztrófavédelem. Az elavult technika kiváltásán is dolgoznak: SMS-küldőrendszert, mobilapplikációt (VÉSZ alkalmazás) alakítottak ki. Léteznek már beszédhang közlésére alkalmas hangosító eszközök is, ilyen mintaprojekt épült ki Szigetváron.