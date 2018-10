Leszerelik a napvitorlákat, beássák a rózsákat

A hidegebb napok beköszöntével a bicsérdi játszótér és a tó környékén is időszerűvé vált a téliesítés. A községben található kültéri felnőtt fitneszeszközök felett napvitorlák találhatóak, ezeket szedik le, hogy a viharos szél és a hó ne tehessen kárt bennük.

Ezzel párhuzamosan a növényekkel kapcsolatos munkák is elkezdődtek. Az iskolában számos módon tesznek a környezet megóvásáért, fákat és virágokat ültetnek, madárbarát kertet alakítottak ki, komposztálnak. A Virágos Magyarország Környezetszépítő Versenyen a község tavaly az Év települése díjban részesült, ebből is látszik, fontos számukra a természet. A közmunkaprogramban résztvevők most többek között a rózsák beásásával is foglalatoskodnak.

