Levendulamámorban úszott a pellérdi gazdaság

Ez a nyár sem telhet el anélkül, hogy ne gyönyörködjünk a levendulamezők látványában. A pellérdi családi gazdaságban most minden a lila gyógynövényről szólt.

Ha június, akkor levendula. Hazánkban évről évre egyre több birtokon rendeznek levendulaszüretet, ahol a virág kedvelői szedhetnek a gyógynövényből, s levendulás ételeket is kipróbálhatnak. A pellérdi Bocz Családi Gazdaságot a hétvégén belengte a levendula illata, a látogatók 2 literes papírzacskóba szedték a sötétlila növényt. S a szüret után levendulás étel- és italkülönlegességeket kóstolhattak. Voltak sütemények, házi levendulaszörp és levendulás kávé is.

Boczné Lakatos Vanda és Bocz Csaba 2013 óta dolgoznak őstermelőként, együtt üzemeltetik a gazdaságot. Mint a hölgytől megtudtuk, Pellérden 2016-ban ültették el az első levendulákat.

– Nem csak levendulával foglalkozunk, megtalálható nálunk mindenféle más fűszernövény is. A kerti terményeket is felhasználjuk, vendégasztalos szolgáltatást is nyújtunk az ide érkezőknek, a nálunk megtermelt alapanyagokból készítünk ételeket, illetve más kistermelőktől vásárolunk alapanyagokat – mondta Vanda.

A portához tartozó nyitott teraszon kézműveskedésre is volt lehetőség, levendulabuzogányt, illatpárnát is lehetett készíteni. A kellemes hangulatú szüreten a gyerekek sem unatkoztak, trambulin, homokozó, babaház és hinta is volt, valamint megismerkedhettek a család barátságos tacskójával is.

A gazdaságban a június 13-14-i hétvégén is várják a látogatókat. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, ugyanis a járványhelyzetre tekintettel 20 fő/órára szeretnék szűkíteni a résztvevők számát. A házigazdák egyébként ügyelnek a higiéniára, kézfertőtlenítő szert is kihelyeztek, s a tárgyakat, asztalokat, naponta többször is fertőtlenítik, továbbá a látogatókat kérik az egymás közti távolságtartásra.

Illata és gyógyhatása egyaránt mesés

A szüreten begyűjtött levendulát számos célra felhasználhatjuk. Szárított levendulával töltött illatpárnát például gyorsan és egyszerűen készíthetünk, amely aztán a ruhásszekrénybe téve elriasztja a molyokat. A levendula kiváló nyugtató és alvássegítő, így az éjjeliszekrényre rakva könnyű álmot hozhat. Otthonunkat is díszíthetjük levendulás kiegészítőkkel, a szárított virágokat akaszthatjuk az ablakba is, így pompás illatát az egész szobában érezhetjük. A gazdaasszonytól megtudtuk, hogy a szüret után megmaradt levendulát el szokták vinni lepárlóba. Ebből levendulaolajat készítenek, s ennek a mellékterméke az aromavíz, mindkettő nagyon értékes.