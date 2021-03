Lezárás előtt: a tavalyihoz képest most nem volt akkora roham

Az élelmiszerboltok, drogériák és patikák kivételével a legtöbb boltnak be kellett zárnia hétfőtől. Sok üzletben tumultus alakult ki emiatt a hétvégén.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A tavaly tavaszi boltbezárások előtt mentünk egy kört a megyeszékhelyen, hogy megnézzük, mekkora sorok kígyóznak a kasszák előtt. Akkor még igencsak új volt ez a helyzet, sokan pánikba estek, s nagyobb készletet halmoztak fel például tartós élelmiszerekből.

Kíváncsiak voltunk, hogy most is hasonló helyzet alakul-e ki a bevásárlóközpontok, üzletek környékén. A múlt csütörtöki kormányinfón jelentették be ugyanis, hogy újabb szigorításokat vezetnek be a járvány terjedése miatt. Az azóta megjelent rendeletben többek között az áll, hogy mától az üzletek többségének be kellett zárnia, de nyitva maradhat például az élelmiszer­üzlet, a drogéria, a piac, a gyógyszertár és a dohánybolt is. S most a tavaszihoz hasonló vásárlási idősávot nem vezettek be.

A hétvége folyamán ellátogattunk több hipermarkethez is, ugyanis mint olvasóink is jelezték,

a délutáni órákban nehezen lehetett parkolóhelyet találni a boltok közelében.

Tapasztalataink alapján valóban többen voltak mint egy átlagos hétvégén, ám a tavaly tavasszal tapasztalt állapotokat ez a mostani meg sem közelítette.

Viszont a pécsi Árkád tetőpakolójának bejárata előtt péntektől több alkalommal is rendőr irányította a forgalmat, mert olyan sokan akartak bemenni az áruházba.

A Pécs Plazában ennél kevesebben voltak, de valószínűleg ott is megemelkedett a boltok, butikok vásárlószáma az elmúlt napokban.

A pécsi belvárosban tettünk egy nagyobb kört, ottjártunkkor a cipőboltokban voltak nagyon sokan. Többen válogattak, próbálgatták a lábbeliket és hosszú sorok kígyóztak a kasszák előtt is. Bizonyára azok, akik tavaszi cipőt kerestek, most kihasználták a lehetőséget és beugrottak a boltba még a bezárás előtt. Az elektronikai áruház is tömve volt, sokan nézegették az okostelefonokat, televíziókat, de a háztartási nagygépek iránt is többen érdeklődtek.