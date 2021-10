Linder Ildikó: az ember egy jó csapatban minden kitűzött célt elér

A Mohács-szerte ismert fitneszoktató, Linder Ildikó az általános iskolában kezdett kézilabdázni, aztán majdnem 20 évig űzte a sportágat. Első képesítését 2013-ban szerezte meg, s lett hivatalosan is edző, majd vált főállású oktatóvá – írja a Mohácsi Újság.hu.

Ezt ne hagyja ki! Százezrek személyes adatai kerültek be a baloldal adatbázisába

– Milyen szerepet játszik a sport az életében?

– A mindennapi életem létfontosságú része, általa váltam azzá az emberré, aki vagyok. Szerencsére a társam – aki lassan 20 éve a férjem is – ugyanilyen megszállott, így kölcsönösen támogatjuk egymást. Folyton-folyvást jönnek az ötletek, tudatosan törekszem arra, hogy minél inkább a pillanatban éljek, és értékeljem azt.

– Jelenleg milyen területen tevékenykedik?

– Különféle csoportos edzéseket tartok a városban és a környéken élő nők számára. A jóleső testi fáradtság mellett fontos számomra a szellemi munka is, így 5 éve munkaerőpiaci tanácsadóként dolgozom.

– Megfér egymás mellett ez a két munka?

– Hosszú út volt, míg sikerült egyensúlyba hozni a civil és az edzői munkámat. Ha a szenvedély munkává válik, sok eseteben képesek vagyunk átesni a ló másik oldalára, és túlpörgetni magunkat. Bár soha nem tekintettem munkának az edzéseimet, valójában kőkemény szakma ez. Az, hogy az ember kiáll és levezényel egy edzést, ami a leglátványosabb, valójában a legegyszerűbb feladat. Amit sok ember nem lát, az a háttérmunka, ami mindezt megelőzi.

– Mi a hitvallása az egészséges életmód terén?

– A testmozgás és a táplálkozás egyformán fontos. Ezt tudatosítom a hozzám látogató hölgyekben is. Ha már elindul gondolati szinten egy életmódváltás, számomra az is siker. A rendszeres testmozgásnak csak egy szerencsés mellékhatása az, ha időközben súlyt is veszít az illető. Azt vallom, hogy a mindennapi életünk minőségét teszi jobbá a sport.

– A fiatalok mennyire nyitottak a testmozgásra?

– A fiatalok sportolási vágya nagyon hullámzó. Nehéz megszólítani őket, mert tinédzserkoruk minden problémájára előbb keresnek a TikTokon megoldást, mint egy Duna-parti futásban. Ám egy biztos, a gyerek nem a szavaknak hisz, hanem a szemének. Ha azt látja, hogy anya, apa edzésre jár, biciklizni, futni, bokszolni, talán előbb-utóbb elgondolkodik rajta, és belevág.

– Miért éppen a csoportos edzésekben hisz?

– A zene és a mozgás kapcsolata számomra elengedhetetlen, legyen az egy latinos sláger zumbaórán vagy rockzene tabatán, a hangos zene lüktető ereje erőt ad és kiragad a hétköznapokból. A csoportos edzéseken olyan energiák áramlanak, melyeket talán nem is lehet szavakkal kifejezni. Fantasztikus érzés végignézni egy tornateremnyi nőn, akik magukért dolgoznak, együtt. Rengeteg energiát kapok tőlük, amit vissza is adok. Hiszek a nők és a közösség erejében, és abban, hogy az ember egy jó csapatban minden kitűzött célt elér. Az elmúlt időszakban mosolygó férjek, társak köszönték meg az online edzéseket, hogy hetente többször ott ugrált az asszony a tv előtt. Vallom és tapasztalom, illetve lányaimnak is azt tanítom, hogy csak erős nők képesek felemelni, motiválni egymást úgy, hogy közben mozgatórugói a családjuknak, a társadalmunknak. Ők mind hősök.