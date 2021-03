Lukács Gergely megbízik az egészségügyi szakemberekben

A vízilabdát is teljesen felbolygatta a koronavírusjárvány.

Az előző szezon hazai utánpótlás- és felnőttbajnokságai idő előtt lezárultak, s a most futó idényben is már számos meccset kellett elhalasztani, arról nem is beszélve, hogy sem a szurkolók, sem a szülök nem látogathatják a mérkőzéseket. Lukács Gergely, a PSN Zrt. vízilabda-utánpótlásának szakmai igazgatója, a PVSK-Mecsek Füszért élvonalbeli férficsapatának korábbi vezetőedzője egyértelműen az oltakozásban látja a kiutat.

– Nagyon fontos, hogy a végére érjünk ennek a már egy éve tartó pandémiás helyzetnek. Én abszolút megbízom a szakemberekben! Az ismeretségi körömben is nagyon sok orvos található, és mindannyian egyetértenek abban, hogy oltani szükséges és oltani kell ahhoz, hogy végre magunk mögött tudhassuk ezt a járványt.

Mi is regisztráltunk a feleségemmel, és már nagyon várjuk, hogy sorra kerüljünk – mondta Lukács Gergely, aki úgy véli, hogy nem szabad az oltóanyagok között különbséget tenni – A csapból is az folyik, hogy az összes elérhető vakcina biztonságos és védelmet nyújt. Csak ismételni tudom magam: meg kell bízni a szakemberekben, és akinek lehetősége van rá, oltassa be magát, bármelyik vakcináról is legyen szó.