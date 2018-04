Ma költészet van a levegőben is

Baranya is méltó versünnepet tart József Attila születésnapján.

A magyar költészet napját, április 11-ét minden évben irodalmi előadásokkal, könyvbemutatókkal, író-olvasó találkozókkal ünneplik országszerte. Baranyában sincs ez másképp, szerdán több érdekes programmal is találkozhatunk.

Este hat órától a The Limes Szabad Művészeti Szerveződés és Folyóirat a Tettyén rendezi meg az Első Irodalmi Pikniket, melynek a könyvkiadás lesz a témája. Az eseményen motivációs tippeket is kaphatnak a résztvevők az íráshoz, és kiderül, hogyan írhatnak még érdekesebben. A Zsolnay-negyedben ma este a Re:Ady című irodalmi zenés performanszot láthatják az érdeklődők László G. Attila, Szabó Mátyás, Dóczy Gabriella, Nagy Márton és Ferth Tímea előadásában.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Nappaliban hét órakor kezdődik a már-már hagyománynak számító Sopianae Slam Poetry Klub. A slam poetry egy modern költészeti stílus, előadó költészeti verseny, amely élőszóban a leghatásosabb. 2009-ben volt az első pécsi esemény, az elmúlt 9 évben sokan megismerték az új műfajt, és hónapról hónapra egyre nagyobb az érdeklődés a verseny iránt. A mai alkalom a jubileumi ötvenedik lesz, témája a tradíció, ezzel is kapcsolódva a Pszieszta, a Pécsi Pszichológus napok tematikájához.

A Csorba Győző Könyvtár idén is több programmal várja olvasóit a jeles napon. Öt órakor a Vers- és Prózamondó Pedagógusok Műhelyének költészetnapi műsora lesz látható a Várkonyi Nándor Fiókkönyvtár és Pinokkió Gyermekkönyvtárban, illetve a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma Versmondó Körének költészetnapi előadása a Tudásközpont konferenciatermében lesz megtekinthető. Siklóson Adorjáni Bálint színművész Különbéke című estje szerdán este hat órától kezdődik a könyvtárban. Csütörtökön pedig, szintén a költészet napjához kapcsolódóan, Bíró-Balogh Tamás irodalomtörténész Radnóti Miklós Kézjegyei címmel tart könyvbemutató beszélgetést a Tudásközpontban.

Mutasd meg idén is mit tudsz, posztolj verset az utcára!

Mint ahogy már megszokhattuk, a mai napon újra ellepik az utcákat a versek. A Posztolj verset az utcára! akcióhoz Pécsett az idén is csatlakozhatunk, rendhagyó módon ünnepelve a költészet napját. A padokra, oszlopokra, buszmegállókba évről évre kiragasztott verseket a városban élők is szívesen olvassák. Az akciót a Gittegylet azért szervezi, hogy az irodalmat közelebb hozzák az emberekhez, s felhívják a figyelmet a költészet fontosságára. Tavaly a vállalkozó kedvűek 14 országban több mint kétezer verset posztoltak az utcákra József Attila születésnapján. „Számtalan izgalmas formát választottatok, ami messze túlmutat az egyszerű ragasztáson. Krétával aszfaltra is kerültek versek, üvegfalra festékkel, kavicsból, virágból a természetbe, volt aki szórólapként osztogatta, és több intézmény, szervezet, klub is csatlakozott hozzánk” – írják a kulturális szervezet honlapján.