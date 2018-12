Ma még várjuk a képeket a díszes főterekről

Az adventi időszak kezdetén megjelent felhívásunkra nagyon sokan jelentkeztek, nagyon szép képeket kaptunk a települések főterén felállított városi/falusi karácsonyfákról, dekorációkról.

Ezt ne hagyja ki! Ünnepi menüsor a magyar konyha szerelmeseinek

Még ma várjuk az ünnepi díszbe öltözött településekről a képeket, az elmúlt héten többek között Szabadszentkirályról, Pécsváradról, Szentlőrincről, Beremendről és Nagyharsányból érkeztek nagyon szép, igazán ünnepi hangulatot idéző fotók, a legszebbek szerepelnek majd az ünnepi képes összeállításunkban is.

Olyan fotókat várunk, amelyek a város vagy a falu karácsonyfáját mutatják be, de szerepelhet a képen a település központjában felállított adventi koszorú, esetleg egy ünnepi díszbe öltözött középület, iskola, óvoda, hivatal, faluház, kultúrház is. A leghangulatosabb helyekre ellátogatunk, hogy az olvasóinkkal jobban megismertethessük az ünnepi díszbe öltözött baranyai településeket, és persze azokat a helyieket is, akik a karácsonyi dekoráció készítésében részt vettek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A fotókat – településenként maximum három darabot – a krisztina.zsiros@mediaworks.hu e-mail-címre bárki beküldheti. Élettel teli képeket is várunk, amelyeken akár maguk a díszítők, akár egy óvodáscsoport vagy az adventi vásár résztvevői teszik élővé, hangulatosabbá a látványt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS