Magánszemélyeket perel a kozármislenyi polgármester

Miután Péterffy Attila, Pécs polgármestere beperelt egy helyi civilt a véleménye miatt, a kozármislenyi polgármester, Bíró Károly is hasonlóan járt el. Ez utóbbi kapcsán még a rendőrség is nyomozati cselekményeket folytatott le a magánszeméllyel szemben és a vagyonos polgármester most még pénzt is akar a civiltől.

A Pécsi Járásbíróság hétfőn tárgyalja Bíró Károly, mislenyi polgármester által Miklai Armand ellen 200 ezer forintos sérelemdíj megfizetése miatt indított pert, amelyet azért kezdeményezett a politikus, mert bizonyos, rá nézve nem éppen pozitív kijelentéseket tettek róla, vagyis véleményt nyilvánítottak. Úgy tudjuk, hogy a polgármesteri perre hétfőn több képviselőt is tanúként idéztek be, így az önkormányzati képviselők ezzel fogják tölteni idejüket, miközben akár misleny­ért is munkálkodhatnának. Miklai Armand lapunknak azt mondta, hogy „fontoskodó, komplexusos feljelentgetőből látszik, van épp elég szeretett városunkban! Az egyik legelszántabb és egyben legszánalmasabb, aki minduntalan, sajátosan értelmezett sérelmére, sérelmükre hivatkozva, hetente zaklatja a hatóságokat, most egy ártatlan helyi polgárt hurcol a bíróság elé, természetesen alaptalanul". A magánember ellen további két büntetőügyben tett feljelentést rágalmazás miatt a város első embere, emiatt még a nyomozóhatóságot is foglalkoztatja a sérelmével a polgármester, hiszen a rendőrség is nyomoz a magánvádas ügyekben. Bíró Károly ténykedése kapcsán nemrég Farkas Róbert, mislenyi képviselő a közösségi oldalon azt írta, hogy a polgármester egy korábbi képviselőt is beperelt annak véleménye miatt, tudomása szerint beperelte a Kormányhivatalt annak kapcsán, hogy az felhívta a figyelmét arra, hogy lakosság ellen, testületi döntés ellen ne akarja eladni a Gárdonyi északi játszótér területét. Farkas Róbert továbbá emlékeztetett arra is, hogy felmentett jegyzőként korábban a várost is beperelte Bíró Károly. Kerestük a polgármestert pénteken, de nem válaszolt megkeresésünkre, pedig szerettük volna megtudni, ezen közpénzből, önkormányzati kasszából, vagy pedig magánforrásból fedezi az ügyekkel kapcsolatos jogi kiadásokat. Úgy látszik, hogy ragadós példa, máshol is történt már ilyen Péterffy Attila, Pécs baloldali polgármestere azért perelte be a Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivőjét, Vicze Csillát, mert véleményt mondott Péterffy erőműben végzet tevékenységéről a több százezer tonnányi fa eltüzelése kapcsán. Vicze Csilla a még jelenleg is tartó bírósági eljárás során már hangsúlyozta, közfeladatot gyakorló személlyel szemben a szólásszabadság és véleménynyilvánítás szabadsága kisebb mértékben korlátozható, nagyobb mértékű tűrési kötelezettsége van a közszereplőnek.

Kozármislenyben egy másik képviselőt viszont már meghurcoltak azért, mert a sajtónak mert nyilatkozni, és ehhez előtte nem kért engedélyt a polgármestertől. Érdekesség, hogy Bíró Károlynak nem kell engedélyt kérnie a képviselőktől, ha éppen nyilatkozni akar, vagyis a helyi korlátozások csak a megválasztott képviselőket érintik.