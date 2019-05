Magunk is tehetünk a betörések ellen

Az otthona mindenki számára rendkívül fontos, így annak biztonságáért kellő körültekintéssel és gondoskodással sokat tehetünk. Ugyanis a betörők gyorsan képesek felmérni, hogy az ingatlan milyen védelemmel rendelkezik. Ezen felül a nyitva hagyott nyílászárók, a bejárati ajtóra nem megfelelően felszerelt, kilógó zárbetét szinte csalogatják az elkövetőket.

Így a bűncselekmények elkerülése érdekében érdemes odafigyelnünk arra, hogy ha nem tartózkodunk otthon, vagy csak pár percre elmegyünk, az ajtót és az ablakokat mindenképpen zárjuk be. Ne hagyjunk kint kerti bútorokat sem az udvaron, mivel ezek is vonzzák a betörőket. Ha huzamosabb időre elmegyünk otthonról, amennyiben lehetséges, kérjük meg a szomszédainkat vagy ismerőseinket, hogy rendszeresen, de változó időközönként ellenőrizzék a ház sértetlenségét.

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint érdemes házi leltárt is készíteni, amelyben rögzítjük az ingóságaink, műszaki cikkeink méreteit és gyártási számát. Ezek ismeretében később, egy esetleges lopásnál könnyebb beazonosítani az eltulajdonított értékeinket. Ne tartsunk otthon a kelleténél nagyobb összegű készpénzt, és az értéktárgyainkat lehetőleg jól zárható szekrényben tároljuk.

Akár házhoz is viszik a tanácsokat

A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatott, hogy a bűnmegelőzés terén kiemelten kezelik a vagyon elleni bűncselekményeket. Az Országos Rendőr-főkapitányság 2015 őszén indította el a „Házhoz megyünk” programját azzal a céllal, hogy segítse a lakosságot a megfelelő vagyonvédelemhez szükséges döntések meghozatalában. A tapasztalataik szerint a helyiek hasznosnak ítélték a személyes találkozást, ezért a rendőrség ebben az évben is folytatja a programot. Minden hónapban kiválasztanak egy helyszínt, ahol az információs pontokon különböző korosztályoknak megfelelő bűnmegelőzési tanácsadást tartanak a szakemberek. Igény esetén személyes tanácsadásra is lehetőség nyílik.