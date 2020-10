Magyar lett a neves dirigens, aki szereti életében a rendet

Az Angliában született, Svájcban nevelkedő, Franciaországban élő Varga Gilbert a Pannon Filharmonikusoknál vállalt vezető karmesteri szerepet. Két éve dolgozik itt és ma megkapta Pécsett a magyar állampolgárságot.

– Mit jelent önnek a magyar állampolgárság?

– Hogy végre helyükre kerülnek a dolgok. Nem szeretném ezt különlegességként kezelni, inkább rendet tesz az életemben. Gyerekként magyarul csak akkor beszélt a család, amikor 1956-ban kiköltöztek Svájcba a nagyszüleim, és ők más nyelven nem tudtak társalogni. Megjegyzem, nem könnyű megtanulni magyarul, és csak gyermekkorban működik jól, mert a magyar „a” ekkor sajátítható el tisztán, ugyanis minden nyugati nyelvben „á”-t vagy „ó”-t ejtenek. S ez rendbe teszi azt is, hogy ezentúl Magyarországon nem Gilbert Vargának, hanem Varga Gilbertnek írják a nevem.

– Igaz, hogy az első zenekar, amit vezényelt, a Philharmonia Hungarica a magyar emigráns zenészek együttese volt?

– Az csak egy későbbi magyaros zenekar volt a pályafutásomban. Ugyanis először 1980-ban édesapámmal Budapesten és Győrben léptünk fel magyar zenekarral, ahol ő játszotta a hegedűszólót, én pedig dirigáltam. No, az is akkor kezdődött, hogy ő a plakátokon mindenütt Varga Tiborként, én viszont Gilbert Vargaként szerepeltem.

– Két év távlatából hogy értékel, miben sikerült a Pannon Filharmonikusokat építenie?

– Ezt a zenészektől kell inkább megkérdezni. Erre akkor születik majd pontos válasz, amikor elmegyek a zenekartól. Ha majd azt mondják, hogy jobb lett valamiben, úgy jól dolgoztam. Ez pedig sokkal fontosabb, mint egy-egy kiemelkedő koncert emléke.

– Hogy működik a francia–magyar kétlakiság?

– Most egy kicsit macerásan. Évente 6-7 alkalommal repülök Toulouse-ból Németországon át Budapestre, majd onnan kocsival Pécsre, és most egy-egy út alkalmával két-három vírustesztet is csináltatok.

– Elégedett a pécsi feladataival?

– A Kodály Központ továbbra is fantasztikus, a zenekarban, a teremben, a városban pedig óriási potenciál rejlik. Öröm ebből minél többet kihozni, bár a koronavírus-helyzet sok mindent tönkretett a nagy terveinkből. Pécs nagyszerű város, kitűnő a közönség és Európából nézve is jelentős kulturális centrum épül itt.