Pécsett található Magyarország egyik leghosszabb pincerendszere

Pécs történelmi belvárosában található a 160 éve Littke Lőrinc által alapított, nagy tradíciókkal rendelkező Pezsgőház, a középkori eredetű, ötszintes, több, mint 2 kilométer hosszúságú pincerendszerével. A vírus után a pezsgőpince is újra nyitva van, szombaton mi is részt vettünk a pincetúrán.

Sokan nem tudják, hogy a pécsi belváros alatt húzódik Magyarország egyik leghosszabb egybefüggő pincerendszere, mely 5 szint mélységben található a Littke Palace Látogatóközpont alatt. A látogatóközpontban találkoztuk Stefan Cezar tulajdonossal majd Bartáné Szilágyi Zsuzsanna idegenvezetővel, aki egy rövid beszélgetést követően kalauzolt minket végig a pincerendszeren.

Az idegenvezetőtől megtudtuk, hogy a Föld alatti Pécs – séta a város alatt elnevezésű túrán a járványhelyzet után is sokan részt vesznek. Főként családok és baráti társaságok fizetnek be a túrára, melyen bejárhatják az UNESCO világörökségi listájára felkerült ókeresztény temetőegyüttes a Cella Septichora Látogatóközpont 1600 éves építészeti és falfestészeti kincseit, majd a pezsgőpincét is megnézhetik. Itt nemcsak a pezsgőházzal és a pincelabirintussal, hanem a hagyományos pezsgőkészítési eljárásokkal is megismerkedhetnek, valamint igény szerint pezsgőkóstoláson is részt vehetnek.

A tájékoztató után megérkeztek a túra résztevői is, egy budapesti kollégákból álló társasággal együtt mentünk le a pincébe. Az első helyiségben, a -2. szinten üres hordókat láthattunk, Bartáné Szilágyi Zsuzsanna itt a Littke család életét vázolta fel nekünk. Azt is elmondta, hogy a termelés csúcsidőszakában, a 70-es, 80-as években éves szinten akár 8 millió palack italt is előállítottak. Ezután az 1996-tól kezdődő új időszak termeléséről beszélt nekünk.

Különleges élmény volt látni az egyik teremben a katonás sorokba rendezett mintegy 160 ezer üres pezsgőspalackot, a másik teremben pedig már teli üvegeket figyelhettünk meg, melyekben a pezsgő erjesztési fázisban volt. Az utolsó előtti, -4. szinten található a két leghosszabb ág, mely 1-1 kilométer hosszú nyugati és déli járatból áll. Így a pincerendszer egy szakaszán izgalmas zseblámpás túrán vehettünk részt, majd végül megtekintettünk egy óriási 200 hektoliteres hordót is.

A pincerendszer lenyűgöző és tartalmas programot kínált, s külön jól esett a nyári melegben a pince 14 fokos hőmérsékletében tölteni ezt a bő egy órát.