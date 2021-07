Majd' egy hét alatt sem sikerült rendbe tenni a pécsi temetőt

Több mint harminc sírhely rongálódhatott meg a múlt szerdai viharban a Pécsi Köztemetőben.

Hatalmas vihar csapott le Pécsre múlt hét szerdán, a szél a Pécsi Köztemetőt sem kímélte, hatalmas fenyőfák törtek ketté, amelyek több sírt is összetörtek. Az ítéletidő elvonulta után a Biokom Nonprofit Kft. közleményt adott ki, hogy megkezdték a viharkárok felszámolását. A Pécsi Köztemetőt biztonsági okokból egy napra bezárták, csak a temetésekre és az ügyfélszolgálatra érkezőket engedték be, a Nagyárpádi úti porta és a Siklósi úti északi főbejárat felől.

– Vasárnap elmentünk a temetőbe a rokonunk sírjához, ami az észak-keleti részen található. Nem hittünk a szemünknek, ugyanis két hatalmas fenyőfa tört ketté és zúdult a sírokra, ami csak néhány méterre van rokonunk nyugvóhelyétől. A vihar óta több nap eltelt, de a fák még mindig a sírokon hevertek – panaszolta olvasónk.

Tegnap mi is kint jártunk a Pécsi Köztemetőben. A sírkertben most is látszik, hogy hatalmas pusztítást végzett a vihar. Az olvasónk által megadott helyszínen még a kidőlt fák is a sírokon hevertek. Hét-nyolc sírhelyt takartak be, volt olyan amely összetört. A megrongált sírokat nem is kerítették körül, viszont így a terület igen balesetveszélyes a látogatók és a hozzátartozók számára.

– A viharkárok elhárítását a felhőszakadás után megkezdtük, és munkatársaink azóta is dolgoznak azon, hogy megtisztítsák a temetőt a lehullott gallyaktól, ágaktól, eltávolítsák a kicsavart fák maradványait. Ennek köszönhetően temetések nem maradtak el, a kegyeleti szertartások rendben zajlottak – közölte a Biokom Nonprofit Kft. sajtóosztálya megkeresésünkre. – A teljes helyreállítás viszont hosszabb folyamat, hiszen a munka komoly szakértelmet és körültekintést igényel, nehogy az ágak eltávolítása további kárt okozzon más síremlékekben és a munkát végzőkben – tették hozzá.

A kisebb javításokat elvégzi a cég

Összesen harminc, teljesen egészséges fa (többségében luc- és ezüstfenyő) sérülhetett meg komolyabban a vihar miatt, a leszakadt ágak, fatörzsek az utakra és a sírhelyekre dőltek. A Biokom Nonprofit Kft. eddigi felmérése és a lakossági bejelentések alapján csaknem negyven olyan sírhelyről tudnak, amely megsérült a viharban, de továbbiak is megrongálódhattak, így a hozzátartozókat arra kérik, ha azt tapasztalják, hogy kár keletkezett elhunyt szeretteik síremlékében, jelezzék a cég felé. Arra a kérdésünkre, hogy a sírhelyek megsérülése miatt kapnak-e kártérítést a hozzátartozók, azt a választ kaptuk: „támogatjuk a lakosságot, a kisebb helyreállítási munkákat elvégezzük, például ha a síremlék csak ledőlt, de nem tört el, akkor azt munkatársaink visszaállítják, rögzítik. Amennyiben a rongálódás nagyobb mértékű, akkor pedig segítünk a kárbejelentő űrlap kitöltésében, amit eljuttatunk a biztosítótársaság felé„.