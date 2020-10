Majdnem félszáz új fertőzött egy nap alatt Baranyában

A vírus rohamosan terjed megyénkben, jó lesz figyelni!

Az elmúlt 24 órában 47 új fertőzöttel 759-re emelkedett a regisztrált koronavírusos esetek száma megyénkben. Ez azt jelenti, hogy 100 ezer főre vetítve 210 személy már elkapta a vírust szűkebb pátriánkban. Az emelkedés az elmúlt egy héthez képest 34 százalék, ezzel Baranya megye ötödik Magyarországon a vírus terjedését tekintve. Budapesten ez az adat jelenleg 18 százalék.

Nincs pontos kép már a terjedésről

A pécsi virológus, Kemenesi Gábor Facebookján tegnap azt írta, hogy „átléptük a lélektani 1000 fős új fertözött/nap határt. Az igazság az, hogy ezt már valószínűleg átléptük előtte is, a jelenlegi tesztelés mellett nincs pontos kép a járvány helyzetéről (az 5% feletti pozitivitási arányra gondolok ebben az esetben). Azok a folyamatok amelyek egy járvány alakulását előre jelzik már indikálták ezt a forgatókönyvet.”

Hozzátette, „sok ember elkényelmesedett és a szakértői véleményt lassan a vicclapok szintjén értelmezi. Mások pedig politikai talajra helyezik a helyzet felfogását, -ez nem politikai kérdés és nem tréfa-. Ez nem is a számok csatája, hanem egy ingatag és kockázatokkal teli helyzet. Nem kell mindenhez értenünk, de kérek mindenkit, hogy fogadja el minden embertársa egészséghez való jogát és ennek mentén viselkedjen.

A vírus továbbra is egy új koronavírus, ami ellen a populációs döntő többségének nincs védelme, ráadásul egy jelentős réteget súlyosan érinthet, tömeges megbetegedéseket hozhat egy-egy régióban. Számos fontos kérdés továbbra is tisztázatlan vele kapcsolatban, a visszamaradó kórképek csak egy ezek közül. Ez továbbra sem egy náthavírus, ne próbáljuk ki.

Éljük az életünket, de éljük tudatosan a helyzet súlyához mérten!”

Egy nap alatt az országban 1086 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 29 717 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 14 krónikus beteg, így az elhunytak száma 812 főre emelkedett, 6824-en pedig már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 22 081 fő. Az aktív fertőzöttek 36 %-a, az elhunytak 52 %-a, a gyógyultak 35%-a budapesti. 704 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 43-an vannak lélegeztetőgépen.