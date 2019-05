Májusban levezetheti a feszkót: párnacsatát tartanak a Széchenyi téren

Május 11-én, délután három órától párnacsatára invitálják a pécsieket a Széchenyi térre, ahol levezethetik az eddigi évben összegyűlt feszültséget.

2008-ban már volt példa hasonló eseményre, eredetileg március 22-én rendezték világszerte a nemzetközi párnacsata-napot, melyhez akkoriban New York, Sydney, és Shanghai mellett Pécs is csatlakozott. Az idei évben május 11-ére esik az esemény napja, a szervező, aki személyét nem szeretné felfedni, elárulta lapunknak, hogy egy baráti beszélgetés során pattant ki a fejéből az ötlet, hogy idén is lehetne szervezni párnacsatát.

Véleménye szerint Magyarországon belül leginkább Pécsen összpontosul az Pató Pál féle felfogás, hogy „Ej, ráérünk arra még!”, viszont ez magában hordozza azt a kellemes, mediterrán magatartást, hogy kényelmesek vagyunk és mégis hatékonyak.

Évekkel ezelőtt a pécsi eseményt is az interneten szervezték, a délután négy órai kezdésre össze is gyűlt néhány tucat fiatal a főtéren, párnákkal felszerelkezve. A csata mintegy fél órán át tartott. Idén nincs időkorlát, ameddig jól érzik az emberek magukat, püfölhetik egymást. A párnáról mindenki maga kell, hogy gondoskodjon, aki pedig a kedvenc pizsamájában érkezik, ajándékot is kap. Várnak mindenkit szeretettel.