Már a gazdasági gépeknek is tervezik a helyi földutakat

Az M60-as sztráda az átmenő forgalmat biztosan elviszi majd Szigetvárról, de immár a földutak tervezését is elkezdték az állami beruházás keretében, amely a mezőgazdasági gépeknek jelenthet segítséget. Ezzel kapcsolatban már dokumentumokat is megküldtek a kisváros önkormányzatának.

Ezt ne hagyja ki! Semmi keresnivalója a genderideológiának az óvodákban és iskolákban

Rendkívüli közgyűlésen tárgyalta a helyi képviselő-testület az előterjesztést, amelyben az áll, hogy már zajlik az M60-as tervezése, és már a Szigetvárt északról megkerülő gyorsforgalmi szakaszánál járnak. Ennek kapcsán a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás egyik tervező cége, az Unitef’83. Kft. a M60-ast övező, elsősorban a mezőgazdasági gépek használatára szánt földutak rajzait készíti.

A Fidesz-KDNP szigetvári frakcióvezetője, Fazekas Róbert azt mondta, hogy ez ügyben véleményezésre meg is küldték a munkaközi anyagokat a városnak, ha már ilyen komoly tervezői munkák zajlanak, akkor a földutakat is megtervezi a cég. Mint mondta, fontos kérdés lesz az is, hogy az M60-as megépülte után még az is kiderülhet, hogy melyik földút válik olyan jelentőségűvé, hogy azt a későbbiekben akár pormentessé is teheti az önkormányzat.

A volt MSZP-s képviselőjelölt, Vass Péter szigetvári polgármester már korábban is azt hangoztatta, hogy az M60-as mint elkerülő nem elegendő, még egy kellene azért is, hogy a traktorokat, kombájnokat, lassú járműveket ki tudják tiltani a belvárosból. Lapunk megkeresésére most azt mondta, hogy ha elkészülnek a földutak és azok alkalmasak lesznek arra, hogy a várost teljes mértékben elkerüljék, akkor a mezőgazdasági gépjárművek ki lesznek tiltva a városból. Szerinte most csak a leágazó részeket tervezik, tehát szerinte az említett járművek nem tudnak kerülni.

Korábban szavaiból az derült ki, hogy a 6-os út szigetvári szakaszán naponta 12 ezer autó halad át, ez 3-4 ezerre csökkenne, ha lenne az M60-as mellett még egy elkerülő út. Tegnap azt is közölte, hogy azoknak a száma, akiknek nincs „intézni valójuk” a városban, a napi forgalom kétharmadát teszik ki. Ezek a számok nincsenek viszont kőbe vésve, érdemben akkor lehet ezt pontosan megtudni, ha az M60-as már megépült.