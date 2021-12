Már a kivitelezőt keresik a szentlőrinci tanuszoda építéséhez

Miközben Sásdon már feltöltötték az új tanuszodában a medencéket, a szintén nyugat-baranyai kisvárosban, Szentlőrincen hamarosan lezárulhat a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. Ha megfelelő ajánlat érkezik, akkor jövőre elindulhat az ottani tanuszoda építése is. Nagy Csaba, a térség fideszes képviselője erről a Parlamentben számolt be.

A hegyháti kisvárosban már feltöltötték az új tanuszodában a medencéket, és javában zajlik az engedélyek beszerzése is, ami egy ilyen létesítmény esetében bonyolultabb folyamat, de azzal számolnak, hogy január végén, vagy februárban a hegyháti járás általános iskolásai már használhatják tan­órai keretek között a létesítményt. A tanuszoda építése közel félmilliárdos állami beruházás, de az önkormányzatnak biztosítania kellett hozzá a közművesített telket, valamint rendezték a környezetet, járdát, kaput és kerítést építettek. Hátravan még egy kút fúrása is, amelyet annak érdekében létesítenek, hogy ne tartson túl hosszú ideig a medencék feltöltése az éves karbantartások idején.

Nagy Csaba (Fidesz), a térség parlamenti képviselője pedig már arról számolt be a minapi parlamenti felszólalásában, hogy Szentlőrincen is jó hírekkel tud szolgálni az ottani tanuszodát illetően, amelyet már a város lakossága nagyon vár. Elkészült ugyanis a létesítmény kiviteli terve, a kivitelező kiválasztására szolgáló közbeszerzési eljárást elindították és december 7-ig várják az ajánlatokat, így 2022-ben elindulhat az itteni uszoda építése is.

A képviselő kitért a közreműködésével eddig lezajlott szentlőrinci fejlesztésekre is, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 1,2 milliárd forint vissza nem térítendő és társfinanszírozott támogatás jutott el a városba. Többek között új bicikliútra érkezett közel 180 millió forint, jelentős összeget szánhattak az iparterületen megvalósított, bővíthető, univerzális üzemcsarnokok építésére. A Liszt Ferenc utcai óvoda felújítására és bővítésére a 265 millió forintos támogatáshoz a kormány segítségével sikerült további 129 millió forintot elnyerni, amivel az önkormányzat gazdasági stabilitását veszélyeztető hitelfelvételt elkerülhették. A több mint 220 milliós „Zöld város” projekt keretében az Urbach tér aktív közösségi színfolttá vált a város minden korosztálya számára – mondta, hozzátéve azt is, hogy az önkormányzat további 105 milliót nyert el a csapadékvízelvezető-rendszer korszerűsítésére és építésére, és a vidékfejlesztési program keretében mintegy 110 millióból hamarosan új piac létesül Szentlőrincen is, a korszerű létesítmény csaknem 400 négyzetméter alapterületű lesz.

Megemlítette, hogy 2020-ban készült el egy 150 négyzetméteres sportpark a város tömbházas részén a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretén belül. Komoly fejlődésen mentek át a Szentlőrinc SE létesítményei, ahol nem csak felnőtt futballisták számára teremtettek jobb körülményeket, hiszen közel kétszáz gyermek is focizik a klubnál. Arról is beszámolt, hogy közel 100 milliós kormányzati forrásból a Szentlőrinci Járási Hivatal, hiszen 100 millió forintos kormányzati támogatásból beépítik a hivatal tetőterét, aminek köszönhetően a kormányablak, a hatósági és a gyámügyi osztály egy helyen lesz elérhető.