Gyorsan érzékelhető változásokat hoz a kistelepüléseken élők számára a Magyar Falu Program, amellyel a kormány szándékai szerint megalapozzák az otthonteremtés lehetőségét, a munkába járás feltételeinek javítását, a közszolgáltatások és a helyben elérhető egyéb szolgáltatások minőségének javítását, nyilatkozta lapunknak Gyopáros Alpár, a terv kidolgozásért felelős kormánybiztos. Hoppál Péter, Pécs fideszes országgyűlési képviselője szerint az aprófalvas Baranyában különösen fontos a koncepció megvalósítása, amivel vissza szeretnék adni a nem városokban lakó polgárok elvett büszkeségét.

– A Modern Városok Program kritikusai, azzal együtt, hogy az eredmények java részét ők sem vitatják, sokszor érvelnek azzal, hogy a nem városban lakók szinte semmit nem érzékelnek a beruházásokból. Igazuk van?

– 2015 óta eredményesen zajlik a 23 megyei jogú város soha nem látott mértékű fejlesztését szolgáló Modern Városok Program – fogalmazott Gyopáros Alpár, a Miniszterelnökség modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztosa. – Jövőre a kifizetések összege meghaladja majd az ezermilliárd forintot. A megyei jogú városok fejlesztései, különösen az út-, és kerékpárúthálózat-fejlesztések közvetve jótékony hatást gyakorolnak a kisebb településekre is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Az ott lakók szerint azonban ahhoz, hogy az ő mindennapi életükben is érzékelhető legyen a változás, ennél jóval többre van szükség.

– Egyetértek velük. A kormány is ezt a célt tűzte zászlajára, amikor meghirdette a Magyar Falu Programot. A vidék népességmegtartó erejét célzó program a falusi életminőség növelésével a nagyvárosok agglomerációin túli kistelepüléseket is vonzóvá teheti a fiatalok számára. A magyar lakosság egyharmada olyan településeken él, amelyek lélekszáma nem haladja meg az ötezer főt. Ennek ellenére 2010 előtt a falusi életforma leépítése, ellehetetlenítése zajlott, folyamatosan romlott a közszolgáltatások állapota, bezártak azok az intézmények, amelyek a mindennapi életvitelt szolgálják, a posták, rendőrőrsök, óvodák, iskolák. A kormány szándéka, hogy visszaadja a vidék számára mindazt, ami az elmúlt évtizedekben elveszett, vele pedig a vidéki életforma minőségét és méltóságát is.

– Milyen stádiumban van a program?

– Az ősz folyamán tárgyalja a kormány.

– Budapesti íróasztalok mellől hogyan szereznek valós információkat arról, mire van égető szükség a falvakban?

– Nagyon széles alapokon ágyazunk meg a jó döntéseknek. Önkormányzati érdekvédelmi szervezetek, szakértők, minisztériumi szaktárcák, településvezetők, országgyűlési képviselők javaslatait is beépítjük a programba.

– Mikor és milyen változásokat hozhat a megvalósítása a gyakorlatban?

– Csapatmunkával gyorsan érezhetőket. Prioritás, hogy megalapozzuk az otthonteremtés lehetőségét, a munkába járás feltételeinek javítását, a közszolgáltatások és a helyben elérhető, komfortérzetet javító szolgáltatások színvonalának emelését. Kormányzati ciklusokon átívelő, a helyi viszonyokra figyelő, a helyi lehetőségekre építő koncepciót teszünk le a kormány, az ország asztalára, amelynek eredményei már jövőre érzékelhetők lesznek.

– Mondana pár példát?

– 2019-ben a hangsúlyok négy területre koncentrálódnak. A lakhatás támogatása a falusi csok bevezetésével nagy lehetőséget rejt magában, valamint fontos lehet az adókedvezmény az építészeti örökségünkhöz illeszkedő házak építőinek is. Útalapot hozunk létre, amely a mellékúthálózat javítását, valamint a lokális fejlesztéseket is szolgálja több tízmilliárdos nagyságrendben. Támogatni fogjuk az önkormányzati feladatok ellátását, segíteni a közösségi terek és programok kialakításának lehetőségét. Sok helyen hiányzik az orvos, a védőnő, a pedagógus, a körzeti megbízott. Már 2019-től dolgozni fogunk egy állami forrásból finanszírozott szolgálati lakások építését célzó programon, amely vonzóvá teheti e településeket a hiányzó szakemberek számára. Jövő év elején szeretnénk megnyitni azokat a pályázati forrásokat is, amelyek lehetőséget biztosítanak a települések számára orvosi rendelők, óvodák, bölcsődék vagy játszótér, sportinfrastruktúra megépítésére, éppúgy, mint kiterjeszteni a falu-, és tanyagondnoki szolgálatot, vagy az internethasználat-lehetőségét. A hosszú távú elképzeléseink között szerepel, hogy a településeken mindenütt elérhető közelségbe kerüljenek a takarékbanki-, a postai szolgáltatások vagy éppen a kistermelőknek fontos lehetőségek, például a termelői piacok. Mindez csak rövid ízelítő.

– Mennyi pénz lesz minderre?

– Éves szinten százmilliárdos nagyságrendben jelenik majd meg az ország költségvetésében. Miután a kormány ősszel elfogadja a koncepciót, 2019 elején már lesznek konkrét projektek a falvak számára. Érdemes felkészülni a programra, mert ez a lehetőség kézzelfogható, saját bőrön tapasztalható és perspektivikus lesz. Az egész vidék nyertesévé válik majd a kormány vidékfejlesztési elképzeléseinek, ezért tervezzük, hogy a falvak után a kisvárosok felé is fordulunk.

Baranya jól járna

– Nekünk, akik itt élünk az aprófalvas Baranyában, aligha kell bemutatni, milyen problémákkal küzdenek meg naponta a kistelepüléseken élők

– mondta Hoppál Péter, Pécs fideszes országgyűlési képviselője. – Látjuk, tudjuk, mekkora gondot okoznak például a hiányzó vagy hiányos szolgáltatások, és azt is, hogy mennyire problémás jó néhány településről a munkába járás. Mindezeken változtatni kell. A Magyar Falu Program ezeket a célokat szolgálja. Szeretnénk visszaadni a vidéki emberek büszkeségét és erősíteni a kötődésüket a településükhöz. 2010 előtt a kormányok csak elvettek a falvakban lakó polgároktól, folyamatosan romlott az életminőségük. Már eddig is voltak eredményeink, el tudtuk érni például, hogy a közművelődésre fordítható normatív támogatás a fejenkénti korábbi 1140 forint helyett ma már ennek többszöröse. Egy háromszáz lelkes faluban ez egymillió-nyolcszázezer forintot jelent. A minőségi kultúra ma már a kistelepüléseken is elérhető, a gyerekek eljuthatnak például színházba, a most induló program viszont ennél sokkal bővebb lehetőségeket tartogat.