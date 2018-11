Már a NAV nevében is pénzt ígérnek a csalók

Adathalászok adóvissza-térítés címén próbálják megszerezni az ügyfelek adatait, számolt be róla a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Óvatosságra intenek mindenkit

Jó pár évvel ezelőtt tanultuk meg azt a kifejezést, hogy adathalász. A csalók egy e-mail, vagy egy hamis oldal révén próbálják megszerezni az ügyfél személyes adatait (név, adóazonosító szám, bankszámlaszám). Korábban a Telekom, a Wizz Air, Díjnet, Telenor nevében küldtek adathalász leveleket, most a Nemzeti Adóhivatalt szemelték ki maguknak.

Több olvasónk is jelezte, hogy a napokban az adóhivatal nevében küldött adathalász levél landolt az elektronikus postaládájukban. Az „adóvisszatérítés” tárgyú e-mail a már megszokott recept alapján működik. Próbálják elhitetni, hogy ez egy hivatalos üzenet. A gyanútlan felhasználó rákattintson az e-mailben szereplő linkre, és ott megadja a kért személyes adatokat, amit valójában nem a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak, hanem a csalóknak adnak meg.

Ha jobban megnézik a levelet, több árulkodó jelre is felfigyelhetnek. Először is a feladónak semmi köze nincs a NAV-hoz, egy sima t-online.hu-s címről van szó, nem egy hivatalos fiókról. A levél szövege magyartalan, sok esetben hemzseg a nyelvtani hibáktól, bajban van a „levélíró” az ékezetekkel, és váltogatja a tegezést és a magázást. „Az idén kifizetett összes adót az online-ügyfelek számára ellenőrizték. Az év végén jelentkezzen be az alábbi linkre, és hajtsa végre az alábbi lépéseket: Adja meg nevét, vezetéknevét és azonosítószámát, és erősítse meg e-mailjeit. Biztosítjuk, hogy jogod van az ebben az évben fizetett pénz visszaszerzésére. Kérem jelentkezzen be az adóvisszatérítési oldalra, hogy visszaigényelheti az alapokat.”

Ezért kéri a hatóság, ha valaki ilyen levelet kapott, az ne dőljön be neki. Fontos, hogy minden esetben nézze meg a feladó címét. Ha egy linkről megnyíló oldalon a személyes adatokat kérik, minden esetben nézze meg az oldal címét, a legitim cégek és hivatalok amúgy sem nagyon szoktak e-mailben személyes adatokat kérni. Ha mégis megadná adatait, akkor ne az e-mailben kapott linken induljon el, az a biztos ha maga keresi az ismert oldalt.

Többször is csörgött a mobil a gyanús telefonszámról

Egy különleges budapesti számra hívta fel figyelmünket egyik olvasónk. Mint közölte, volt már rá példa, hogy naponta többször is hívták erről a számról. Volt olyan, amikor valamit megpróbáltak rátukmálni, például alsónadrágot, vagy hogy kozmetikai csomagot nyert. Az is előfordult, hogy senki sem szólt bele. Az interneten böngészve rátaláltunk egy olyan oldalra, amelyen sokan panaszkodnak erre a számra. Volt, aki adathalászokra gyanakszik. Megkerestük az Országos Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, ahol érdeklődésünkre közölték, hogy amennyiben valaki úgy érzi, hogy ilyen csalárd módon bűncselekményt követtek el sérelmére, tegyen feljelentést a rendőrségen.