Már az önkormányzati lakás bérlője se fizet a kéményseprésért

Nem kell fizetniük a kéményseprésért az önkormányzati bérlakásokban élőknek se az idei évtől. Tavaly óta a családi házakhoz a tulajdonos által előre egyeztetett időpontban érkezik a kéményseprő – ehhez még nem szoktak hozzá a megrendelők a tapasztalat szerint.

Ingyenes a kéményseprés az önkormányzati lakások bérlői számára is, a tavaly év végén módosult szabályozás szerint – korábban az érintetteknek a munkáért fizetni kellett. – A módosítás oka, hogy az önkormányzati tulajdonú ingatlanokat jellemzően szerényebb anyagi helyzetű bérlők használják, akiket az állam mentesíteni kívánt ez alól a rendszeres fizetési kötelezettség alól – tájékoztatta lapunkat Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. A szabályozás módosításáig az önkormányzati lakásokban élőknek kötelezően meg kellett rendelni a kémény ellenőrzését, tisztítását, a munka díját pedig a bérlőnek kellett fizetnie.

Tavaly év elején is volt változás: mint ismeretes, 2018. január elsejétől azokban a családi házakban, ahová nincs bejegyezve semmilyen gazdálkodó szervezet, nem kötelező a kéményseprés. A szolgáltatás továbbra is ingyenes, viszont az ellenőrzéshez időpontot kell egyeztetni a kéményseprőkkel. Vagyis a szakember nem jön házhoz magától, akkor érkezik, amikorra időpontot foglalunk.

– A statisztikák alapján elmondható, hogy a Baranya megyeiek rendszeresen élnek az ingyenes kéményseprés lehetőségével – közölte Mukics Dániel. – Ehhez persze az is hozzátartozik, hogy a katasztrófavédelem kéményseprői a települések bejárásával lehetőséget kínálnak a szolgáltatás helyszíni igénylésére – a munka elvégzését a napközben otthon tartózkodó emberek nagy száma kérte is. A tapasztalat szerint az önként kezdeményezett időpont-egyeztetés még nem épült be az emberek mindennapi szokásai közé – tette hozzá a szóvivő.

Az adatok szerint tavaly a Baranyában található 23,5 ezer társasház teljes körű átvizsgálása mellett, közel 11 ezer családi ház 18 ezer kéményét ellenőrizték a katasztrófavédelem kéményseprői.